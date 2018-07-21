21 Temmuz 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
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Bedelli askere 200 TL'lik liste

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Bedelli askere 200 TL'lik liste
Bedelli askerlik düzenlemesinde yer alan 28 günlük askerlik detayı binlerce gence kışla kapısını aralayacak. Peki düzelemeden yararlanacakların 28 günlük askerlik için nelere ihtiyacı olacak. İşte bedelli askerin çantasında olması gerekenlerin listesi…
Bedelli askere 200 TL'lik liste Bedelli askere 200 TL'lik liste Bedelli askere 200 TL'lik liste

Yaşın 25, bedelin ise 15 bin TL olarak belirlendiği bedelli askerlik düzenlemesinin yer aldığı torba yasa TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 31 Aralık 1993 öncesi doğanların yararlanabileceği düzenlemenin yasalaşmasının ardından 15 bin TL'lik ücreti yatıranlar belirlenecek tarihler çerçevesinde tertip tertip askere alınacak.

YERLERİ BAKANLIK BELİRLEYECEK

Bedelli düzenlemesinden yararlanacakların askerlik yapacakları eğitim birlikleri ise Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek.

BAŞVURU SÜRESİ 3 AY

Düzenleme kapsamında başvuru süresi ise 3 ay olacak. 15 Bin TL'lik ücret için bankalar da kredi desteği sunacak. Bankaların bedelli kredisinde sunacağı ödeme koşulları ise düzenlemenin yasalaşmasının ardından açıklanacak.

28 GÜN İÇİN İKİ FORMÜL

28 günlük askerlik yapacak çalışanlar istedikleri takdir de çalıştıkları kurumdan tazminatlarını alabilecek.Öte yandan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler ücretsiz izin veya yıllık izin kullanarak da askere gidebilecek.

200 TL'LİK ASKER ÇANTASI

Bedelli askerlik düzenlemesi kapsamında askere alınması beklenen 1.3 milyon kişi askeri malzeme satan esnafı da hareketlendirecek. Ortalama ekonomik bir asker çantasının maliyeti 200 TL'yi buluyor. Çantanın içerisinde ise faniladan çoraba, asma kilitten para cüzdanına kadar çok sayıda ürün yer alıyor.

İşte bedelli askerin çantasında olması gerekenlerin listesi…

3 adet yarım kollu fanila 18 TL
3 adet İç çamaşırı 27 TL
3 adet bot çorabı 15 TL
Tıraş çantası 1 adet – 4 TL
Postal için asma kilit 1 adet – 5 TL
Genel kullanım için asma kilit 1 adet – 5 TL
Ortopedik bot postal iç tabanlık 1 çift – 6 TL
Vatka 1 çift (Bot içinde topuk desteklemek için) – 3 TL
Bot boyası 1 adet - 3 TL
Bot fırçası 1 adet – 5 TL
Pudra 1 adet (Talk pudrası ayak bakımı için) – 12 TL
Para cüzdanı (Boyuna Takılır) 1 adet – 4 TL
Temiz çamaşır torbası 1 adet – 5 TL
Kirli çamaşır torbası 1 adet – 5 TL
Çamaşır filesi 1 adet -5 TL
Sabun ve kutusu 1 adet -7 TL
Çatal iğne 12 adet – 3 TL
Dikiş seti 1 adet – 4 TL
Diş fırçası 1 adet – 10 TL
Diş macunu 1 adet - 8 TL
Tırnak makası 1 adet – 10 TL
Tıraş köpüğü 1 adet – 11 TL
Traş bıçağı 6'lı Paket – 17 TL
El yüz kremi 1 adet – 8 TL

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