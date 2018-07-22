22 Temmuz 2018 Pazar29 Şevval 1439
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Türk vatandaşı olamazsa hayatını kaybedebilir

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Eskişehir'deki Türkmen ailenin 4 yaşındaki çocukları Asel'in acilen organ nakli olması gerekiyor. Fakat minik Asel Türk vatandaşı olmadığı için organ nakli sırasına alınamazken, vatandaşlık başvurularına da olumlu bir cevap gelmedi.
Türk vatandaşı olamazsa hayatını kaybedebilir
Türk vatandaşı olamazsa hayatını kaybedebilir Türk vatandaşı olamazsa hayatını kaybedebilir Türk vatandaşı olamazsa hayatını kaybedebilir

Irak'ın Musul iline bağlı Telafer ilçesinde yaşayan Türkmen ailenin kızları Asel'e siroz teşhisi konuldu. Karnı büyüyen Asel'in hastalığına çare bulamayan ve ülkedeki terör olaylarından kaçan aile 2015 yılında Türkiye'ye geldi. Türkiye'de ücretsiz olarak muayene edilen 4 yaşındaki Asel'in tedavisi için tek çözümün karaciğer nakli olduğu ortaya çıktı. Organ nakli sırasında yer almak isteyen Bakkar ailesi ise durumu yetkililere bildirdi. Fakat aile, Asel Türk vatandaşı olmadığı için sıraya alınamayacağını öğrendi. Bunun üzerine Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunan Türkmen aile olumsuz yanıt aldı. Eskişehir'deki derneklerin ve duyarlı vatandaşların yardımıyla geçinen aile, kızlarına karaciğer nakli yapılabilmesi için herkesten yardım bekliyor. 

"Türk vatandaşı olmadığımız için sıraya koymadılar" 

Matematik öğretmeni baba Abbas Bakkar, kızı Asel'in hayatının kurtulması için mücadele ettiklerini belirtti. Türkiye'de ücretsiz muayene olabildiklerini fakat organ nakli sırasına alınmadıklarını kaydeden Bakkar, "Doğduğundan sonra karnının rengi sarardı. Sonra tahlil yaptırdık ve yaklaşık 9 ay sürdü. Tedavisi Eskişehir’de Tıp Fakültesinde devam ediyor. Karaciğeri çalışmıyor ve komple siroz olmuş. Bu hastalık ailemizde kimsede yok. İlk defa karşılaşıyoruz ve nakil bekliyoruz. Bir de bizi Malatya’da sıraya almadılar. 'Türk vatandaşı değilsiniz. Onun için sizi sıraya alamayacağız' dediler. Acil yapmamız lazım ama organ bulamıyoruz. Diğer çocuklarımın da yaşı küçük. Vericinin 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Çocuklarım 18 yaşından büyük değiller. Başka birini bulmamız gerekiyor. Dernekler yardım ediyor Allah razı olsun. Türk devleti hastane masraflarımı karşılıyor. Sosyal medyaya attık bağış yapılırsa diyerek. İnsanlar arıyor, sürekli Irak’a gidip görüşüyoruz. Orada da tahlil tutmuyor. Burada etik kurul kabul etmiyor. Böyle sıkıntılar da var.

Öncelikle Türk Devletine seslenmek istiyoruz. Biz Türk vatandaşı olursak en azından belki de hastanede sıradan alabilirler bizi. Çocuğun hayatını kurtarma imkanımız olabilir. Türk vatandaşı olmadığımız için sıraya koymadılar. Artık böyle kaldık. Sağa sola dolanıyoruz belki bir şey buluruz diye" dedi. 

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