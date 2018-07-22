22 Temmuz 2018 Pazar29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:53Güneş 05:43Öğle 13:17İkindi 17:12Akşam 20:38Yatsı 22:20
    • 33°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 28°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 38°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 34°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 94.082 1.16
  • Altın: 189,916 0.46
  • Dolar: 4,7932 -0.57
  • Euro: 5,6125 0.31

Dikkat çeken 'İYİ Parti' mesajı!

»
Dikkat çeken 'İYİ Parti' mesajı!
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti'de bir hayal kırıklığı dalgasının hakim olduğunu belirtti.
Dikkat çeken 'İYİ Parti' mesajı! Dikkat çeken 'İYİ Parti' mesajı! Dikkat çeken 'İYİ Parti' mesajı!

 

AA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Yalçın, başka siyasi partilerden MHP'ye geçmek için kendilerine herhangi bir başvuru yapılmadığını bildirdi. Meclis açıldıktan sonra İYİ Parti'den bazı isimlerin, yapıcı ve demokrat tutumunu bildikleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Mecliste görüştüklerini, hatta bazılarının onun elini öptüğünü anımsatan Yalçın, bunları siyasi nezaket kuralları çerçevesinde değerlendirdiklerini belirtti. Kendi arkadaşlarının tutumundan rahatsız olan İYİ Parti'nin takındığı negatif tutumu sağlıklı bulmadıklarını aktaran Yalçın, şöyle devam etti: "Patchwork halı gibi politik arenaya serilen bir partinin uzun ömürlü olmayacağını görmek için müneccim olmaya gerek yok. Başlarındaki hanımefendi boyundan büyük iddialarla yola çıktı ve dip dalgada sörf yapayım derken, yüzme bilmediği için az kalsın siyaset denizinin dibinde boğuluyordu. CHP yönetimi ve CHP seçmeni imdadına yetişmese vurgun yiyecekti. Dip dalga 24 Haziran'da MHP'den gelince bundan tabiatıyla İYİ Partililer de etkilendi. Şimdi dip dalgası yerine bir hayal kırıklığı dalgası hakim orada. Aralarında MHP'den ayrılmış olan ve sanki pişmanmış görüntüsünde isimler var çünkü. Ben bazılarının gönlünün hala MHP'de olduğunu hissediyorum. Dolayısıyla hala MHP'de gönlü olanlar için şimdiden 'Şu olur, bu olmaz' diye bir yorum yapmayayım ama dönüş ve katılım için bu partiden kopuşlar başladığında bize müracaat vaki olursa oturur, değerlendiririz."

"İNCE'NİN KURTARMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Yalçın, CHP'nin Muharrem İnce ile başarılı olduğunu sandığına, oysa ana muhalefet partisinin sadece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "Bilip bilmeden peşinen karşı olanların" tepki oylarıyla yüzde 30'u aştığına işaret etti. Yalçın, "Muharrem İnce seçilseydi, çok tutkulu şekilde bu sistemi uygulamak için kolları sıvayacaktı." diye konuştu. CHP'nin, HDP'yi ve İYİ Parti'yi Meclise taşımak için seçmenini yönlendirdiğine dikkati çeken Yalçın, muhalefet cephesinin 24 Haziran seçimlerinden büyük oy kayıplarıyla çıktığını, 16 Nisan 2017 referandumunda konsolide olduğu öne sürülen yüzde 48,5'in de bir şehir efsanesi olduğunun böylece ortaya çıktığını belirtti. 

Yalçın, "CHP'yi bu derbederlikten Muharrem İnce'nin kurtarması mümkün değil. İnce'nin seçimlerde kırdığı potların acısı, sıcağı sıcağına anlaşılamadı. Şimdi de kurultay telaşı dolayısıyla acı öteleniyor. Zaman geçtikçe bu acı daha çok kendini hissettirmeye başlayacak ve CHP eskisinden de beter duruma düşecek. O bakımdan CHP'de olağanüstü kurultay olsa ne olacak, olmasa ne olacak? İsimler değişse bile müzmin hastalıklar, darbeder kafa ve zihniyet değişmeyecek." ifadesini kullandı. 

Yalçın, yeni kabinenin yapısının, daha çok mesleki başarılarıyla bilinen ve alanlarında ivme yaratacağı öngörülen isimlerden kurulduğunu düşündürdüğünü bildirdi. Yeni sistemin uygulamaya konmasında görev alacak ilk kabinenin üyelerinin zor bir görev üstlendiklerinin altını çizen Yalçın, bunun bir geçiş ve sistemin yeniden yapılanma süreci olacağını vurguladı. Meselenin "iyi bir kabine"yle bitmediğini, Cumhuriyet rejiminin yeni bir yönetim modeline geçerken devlet çarkını işleten bütün yapıların yenilenmesi ve yeni bir ivmeyle çalıştırılması gerektiğini belirten Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu: 

"İSİM İŞARET EDECEK DEĞİLİZ"

"Bunun için oluşturulacak kurum ve kurullarda ehil, liyakatli bürokrat ve teknokratların görevlendirilmesi, tecrübeye ve birikime değer verilmesi de önem taşıyor. Devletin tamamen yenilenmeye çalışılan işletim sisteminin başarısı, onun hemen alt kademesindeki kadroların muvaffakiyetine bağlı. Yeni bir sisteme geçilirken emaneti ehline vermek varken devlet kadrolarında tasfiyeye gidildiği ve siyasal kadrolaşmaya ağırlık verildiği takdirde başından sistem yanlış işlemeye başlayacaktır. Bu da 'Bekle ki yeni FETÖ'ler, PKK'lar gelsin" demektir.

Yalçın, "Yeni sistem çerçevesinde kurullar ve ofislere atamalarda MHP'nin önereceği veya istediği bir isim olacak mı?" sorusu üzerine, bu konuda hükümeti serbest bırakma itiyadında olduklarını, yeni sistemin sağlıklı işlemesi ve taşların yerine oturması için bunu lüzumlu bulduklarına değinerek, şöyle dedi: "Bu demek değildir ki liyakat ve ehliyet sahibi arkadaşlarımız yeni sistemde görev almasınlar. Bu konuda isim işaret edecek değiliz. Lakin hükümetin de liyakat ve ehliyete değer vererek, özellikle Türkiye'nin bekası, milletimizin birlik ve dirliği açısından Türk milliyetçilerinin oynadığı hayati rolün önemini bilerek tasarrufta bulunacağına inanıyoruz. Daha önce de iktidarın gücünü kullanarak şahsi hareket eden, yönettikleri kurumlarda çeşitli bahanelerle Türk milliyetçilerini biçmeye cüret eden kimseleri gördük. Bugün de aynı cüretkarlığa soyunanlar çıkacaktır. Nitekim partimize devletin çeşitli kademelerinde, bakanlıklardan, bağlı kurum ve kuruluşlardan şimdiden değişim, dönüşüm ve yeni sisteme adaptasyon adı altında tasfiyeler yapıldığına dair bazı şikayetler gelmeye başladı. Bu şikayetleri not ediyor, aslı astarı nedir araştırıyoruz. Eğer iktidarın kontrolündeki bürokraside kendine durumdan vazife çıkaran, fırsattan istifade muarız ve rakiplerini, sevmediği çalışanları temizlemeye çalışanlar varsa bunları deşifre edecek ve üzerlerine gideceğiz. Yeni sisteme geçiş çalışmalarının tasfiye ve kıyıma dönüşmemesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da MHP'nin bu hassasiyetini anlayacağından ve değerlendirmelerimizi dikkate alacağından kuşku duymuyoruz." 

MHP'nin Cumhur İttifakı çerçevesinde bakanlık beklediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydeden Yalçın, Cumhur İttifakı'nın bir koalisyon protokolü olmadığını vurguladı. Buna rağmen Cumhur İttifakı'nın, pazarlık dedikodularının merkezine oturtulduğunu belirten Yalçın, "Hedefine ulaştı. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi. MHP de güçlü bir grupla TBMM'de temsil hakkını kazandı." ifadesini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dikkat çeken 'İYİ Parti' mesajı!Dikkat çeken 'İYİ Parti' mesajı!MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti'de bir hayal kırıklığı dalgasının hakim olduğunu belirtti.
Milli Görüşçü Asiltürk: Kıbrıs’taki sorun 74’te çözüldüMilli Görüşçü Asiltürk: Kıbrıs’taki sorun 74’te çözüldüDönemin İçişleri Bakanı SP'li Oğuzhan Asiltürk, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 44’üncü yıldönümünde Kıbrıs zaferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Kıbrıs’taki sorun 74’te çözüldü"
Sürpriz kurultay çıkışı!Sürpriz kurultay çıkışı!Muhaliflerin olağanüstü kurultay için imza topladığı CHP'de, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan "Yeterli imza toplanırsa gereğini yaparız" diyerek kurultaya yeşil ışık yaktı.
CHP'de ortalık karıştı! İmzalar toplandıCHP'de ortalık karıştı! İmzalar toplandıCHP’de, parti yönetiminde değişiklik için olağanüstü kurultay toplanması yönünde noter aracılığıyla imza toplama çalışmalarında kurultay isteyenlerin sayısı 521'e ulaştı.
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı istifa ettiKılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı istifa ettiCHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay görevinden istifa etti.
Kurultay için süreç başlıor mu?Kurultay için süreç başlıor mu?Basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Tezcan olağanüstü kurultay için tek ihtimalin delegelerin yüzde 51 imzasının olduğunu ifade ederek, 'Kurultay delegelerinin imza toplaması konusunda güçlü bir iradesi yok' dedi.
  • MHP'den Meral Akşener hakkında suç duyurusu16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:38
  • CHP'de kurultay krizi büyüyor16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:21
  • Darbe defterini bir daha açılmamak üzere kapattık16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:16
  • Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:52
  • "Yasa teklifi sunacağız"15 Temmuz 2018 Pazar 00:18
  • CHP'de 'olağanüstü kurultay' hareketliliği başladı12 Temmuz 2018 Perşembe 13:05
  • CHP karıştı! İnce kurultay çağrısı yapacak12 Temmuz 2018 Perşembe 07:11
  • Şaka gibi Kılıçdaroğlu yorumu11 Temmuz 2018 Çarşamba 05:27
  • İnce'yle ilgili bomba iddia!10 Temmuz 2018 Salı 11:27
  • Başkan Erdoğan: Artık bir bahanemiz kalmadı10 Temmuz 2018 Salı 10:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri