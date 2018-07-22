22 Temmuz 2018 Pazar29 Şevval 1439
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İYİ Parti'den olağanüstü kongre kararı!

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İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği çalıştayın son gününde, yaşanan gerginliğin ardından olağanüstü kongre kararı alındı. Genel Başkan Meral Akşener yeniden aday olmayacağını açıkladı.
İYİ Parti'den olağanüstü kongre kararı!
İYİ Parti'den olağanüstü kongre kararı! İYİ Parti'den olağanüstü kongre kararı! İYİ Parti'den olağanüstü kongre kararı!

 

İYİ Parti teşkilatı, cuma günü Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcaları'nda bulunan termal otelde gerçekleştirilen İYİ Parti Teşkilat Çalıştayı için toplandı.

Seçim sonuçlarının ve partinin bundan sonra süreçteki yol haritasının belirlenmesi için bir araya gelen İyi Parti'nin bugün (pazar) akşam saatlerinde 'Sonuç Bildirgesi'ni açıklaması bekleniyordu. Ancak tam bu sırada, sürpriz bir karar çıktı.

İYİ Parti, bir ay içinde seçimli olağanüstü kongreye gitme kararı aldığını kamuoyuyla paylaştı. 

AKŞENER: ADAY OLMAYACAĞIM

Alınan karar sonrasında sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklama yapan Genel Başkan Meral Akşener, ''Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

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