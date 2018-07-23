23 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Şanlıurfa'da cam silerken 3. kattan düşen kız öldü

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Şanlıurfa'da cam silerken 3. kattan düşen kız hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da cam silerken 3. kattan düşen kız öldü
Şanlıurfa'da cam silerken 3. kattan düşen kız öldü Şanlıurfa'da cam silerken 3. kattan düşen kız öldü Şanlıurfa'da cam silerken 3. kattan düşen kız öldü

Şanlıurfa'da cam silerken 3. kattan düşen kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesinin Doğukent Mahallesi'ndeki üçüncü katta bulunan evlerinin camını silen 16 yaşındaki Zehra Beller, dengesini kaybedince beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Beller'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, Beller'in yakınları ve çevredeki görgü tanıklarını bilgisine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Beller'in cenazesi ise otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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