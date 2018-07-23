Amasya'da çocuğa bakıcı şiddeti kameraya yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 2.5 yaşındaki çocuklarını darp eden bakıcılarını şikayet eden aile, bakıcının üç ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 2.5 yaşındaki çocuklarını darp eden bakıcılarını şikayet eden aile, bakıcının üç ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Bakıcısı tarafından darp edildiği öne sürülen küçük çocuğun dedesi Çelebi Ekim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz nisan ayında torunlarının bakıcısı tarafından darp edildiğini tespit ettiklerini, ellerindeki kamera görüntüsüyle bakıcı Fadime Y. hakkında şikayette bulunduklarını söyledi.

Kızının, çocuğun saçlarının dökülmesi, vücudundaki morluklardan şüphelenmesi üzerine eve ses kaydı yerleştirdiğini, kendisinin de eşiyle bir gün eve anahtarla kapıyı açarak sessizce girdiklerini anlatan Ekim, şöyle devam etti:

"Daha öncede kızım evde çocuğun sıkıntıdan dökülen saç tellerini bulmuş. Kızım bakıcıya sormuş cevap verememiş. Çocuk annesinin peşinden sürekli ağlıyordu. Torunum öyle hale gelmişti ki, annesiyle yapışık gezen, kimseye güvenmeyen durumdaydı. Şüpheler doğrultusunda kızım eve ses kaydı koymuştu. Ses kaydını dinledik. Şok olduk. 10 Nisan'da sabah 7.30'da eve gittik. Kızım anahtarı bize vermişti. Biz anahtarla kapıyı açıp, kapının önüne dikildik. İçeriden sesler geliyordu. Arka balkondan bakıcı, torunuma annesine bay bay yaptırıyordu. Sonra biz içeri girdik cep telefonuyla torunumu döverken kameraya çektik. Ben sakin bir şekilde 'kolay gelsin' dedim. Kadın bizi görünce şaşırdı. Kendisini çocuğu dövmeye o kadar adapte etmiş ki bizim girdiğimizi bile duymuyor. Cep telefonuyla karşında dikiliyoruz bizi hayli bir zaman görmüyor. Daha sonra görüyor."

Görüntüleri çektikten sonra Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi olduklarını, hastaneden de darp raporu aldıklarını belirten Ekim, bakıcı Fadime Y'nin çıkarıldığı ilk mahkemece tutuklandığını, 3 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

Ekim, bakıcının serbest bırakılmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Torunumu terlikle dövdüğü görüntüler var. Kayıt olmasına rağmen savcılıkta da inkar etti. İlk mahkemede tutuklandı. Dördüncü mahkemede ise serbest bırakıldı. Ben şimdi soruyorum, 'sizin torununuz olsaydı, serbest bırakır mıydınız? Vicdanınız rahat mı? Akşam başınızı yastığa koyduğunuzda vicdanen rahat mısınız ? Olayın olduğu gün hastaneye gittik. Bacaklarında morluklar vardı. Elimizdeki ses kayıtlarında oklava sesleri de var. Sadece terlikle değil. Annesi bakıcıya sorduğunda 'sandalyeye falan vurdu' diye atlatmış. Terlikle torunumun yüzüne vururken dudağını patlatıyor. Sonra kızıma telefon açıyor. 'Çocuk halıya düştü dudağı patladı. Hangi kremi süreyim.' diye soruyor. Bunların hepsi kızımda şüphe oluşturdu. Geçtiğimiz ekim ayından beri torunuma bakıyor. Bu kadın torunuma 6 ay işkenceyle bakmış. Üç ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kalıyor. Böyle bir düzen olamaz. Adalet olamaz. Olayın olduğu gün avukatımı aradım. Bana, 'Kadına sakın dokunma 7 yıl hapis yatarsın' dedi. Ben adalete soruyorum, iki yetişkin insanın dövüşmesinde ben 7 yıl hapis yatıyorsam, 2,5 yaşında kendini anlatamayan bir çocuğa 6 ay zulüm ediyorsun, 3 ay sonra serbest kalıyorsun. Kamuoyuna soruyorum adalet bu mudur? Bu vicdan mıdır?"