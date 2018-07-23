23 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:55Güneş 05:44Öğle 13:17İkindi 17:12Akşam 20:37Yatsı 22:19
    • 30°C Adana
    • 32°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 23°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 35°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 95.032 1.01
  • Altın: 188,568 -0.71
  • Dolar: 4,7630 -1.19
  • Euro: 5,5895 -0.11

Amasya'da çocuğa bakıcı şiddeti kameraya yakalandı

»
Amasya'nın Merzifon ilçesinde 2.5 yaşındaki çocuklarını darp eden bakıcılarını şikayet eden aile, bakıcının üç ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
Amasya'da çocuğa bakıcı şiddeti kameraya yakalandı
Amasya'da çocuğa bakıcı şiddeti kameraya yakalandı Amasya'da çocuğa bakıcı şiddeti kameraya yakalandı Amasya'da çocuğa bakıcı şiddeti kameraya yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 2.5 yaşındaki çocuklarını darp eden bakıcılarını şikayet eden aile, bakıcının üç ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi. 

Bakıcısı tarafından darp edildiği öne sürülen küçük çocuğun dedesi Çelebi Ekim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz nisan ayında torunlarının bakıcısı tarafından darp edildiğini tespit ettiklerini, ellerindeki kamera görüntüsüyle bakıcı Fadime Y. hakkında şikayette bulunduklarını söyledi.

Kızının, çocuğun saçlarının dökülmesi, vücudundaki morluklardan şüphelenmesi üzerine eve ses kaydı yerleştirdiğini, kendisinin de eşiyle bir gün eve anahtarla kapıyı açarak sessizce girdiklerini anlatan Ekim, şöyle devam etti:

"Daha öncede kızım evde çocuğun sıkıntıdan dökülen saç tellerini bulmuş. Kızım bakıcıya sormuş cevap verememiş. Çocuk annesinin peşinden sürekli ağlıyordu. Torunum öyle hale gelmişti ki, annesiyle yapışık gezen, kimseye güvenmeyen durumdaydı. Şüpheler doğrultusunda kızım eve ses kaydı koymuştu. Ses kaydını dinledik. Şok olduk. 10 Nisan'da sabah 7.30'da eve gittik. Kızım anahtarı bize vermişti. Biz anahtarla kapıyı açıp, kapının önüne dikildik. İçeriden sesler geliyordu. Arka balkondan bakıcı, torunuma annesine bay bay yaptırıyordu. Sonra biz içeri girdik cep telefonuyla torunumu döverken kameraya çektik. Ben sakin bir şekilde 'kolay gelsin' dedim. Kadın bizi görünce şaşırdı. Kendisini çocuğu dövmeye o kadar adapte etmiş ki bizim girdiğimizi bile duymuyor. Cep telefonuyla karşında dikiliyoruz bizi hayli bir zaman görmüyor. Daha sonra görüyor." 

Görüntüleri çektikten sonra Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi olduklarını, hastaneden de darp raporu aldıklarını belirten Ekim, bakıcı Fadime Y'nin çıkarıldığı ilk mahkemece tutuklandığını, 3 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

Ekim, bakıcının serbest bırakılmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Torunumu terlikle dövdüğü görüntüler var. Kayıt olmasına rağmen savcılıkta da inkar etti. İlk mahkemede tutuklandı. Dördüncü mahkemede ise serbest bırakıldı. Ben şimdi soruyorum, 'sizin torununuz olsaydı, serbest bırakır mıydınız? Vicdanınız rahat mı? Akşam başınızı yastığa koyduğunuzda vicdanen rahat mısınız ? Olayın olduğu gün hastaneye gittik. Bacaklarında morluklar vardı. Elimizdeki ses kayıtlarında oklava sesleri de var. Sadece terlikle değil. Annesi bakıcıya sorduğunda 'sandalyeye falan vurdu' diye atlatmış. Terlikle torunumun yüzüne vururken dudağını patlatıyor. Sonra kızıma telefon açıyor. 'Çocuk halıya düştü dudağı patladı. Hangi kremi süreyim.' diye soruyor. Bunların hepsi kızımda şüphe oluşturdu. Geçtiğimiz ekim ayından beri torunuma bakıyor. Bu kadın torunuma 6 ay işkenceyle bakmış. Üç ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kalıyor. Böyle bir düzen olamaz. Adalet olamaz. Olayın olduğu gün avukatımı aradım. Bana, 'Kadına sakın dokunma 7 yıl hapis yatarsın' dedi. Ben adalete soruyorum, iki yetişkin insanın dövüşmesinde ben 7 yıl hapis yatıyorsam, 2,5 yaşında kendini anlatamayan bir çocuğa 6 ay zulüm ediyorsun, 3 ay sonra serbest kalıyorsun. Kamuoyuna soruyorum adalet bu mudur? Bu vicdan mıdır?"

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Amasya'da çocuğa bakıcı şiddeti kameraya yakalandıAmasya'da çocuğa bakıcı şiddeti kameraya yakalandıAmasya'nın Merzifon ilçesinde 2.5 yaşındaki çocuklarını darp eden bakıcılarını şikayet eden aile, bakıcının üç ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
Şanlıurfa'da cam silerken 3. kattan düşen kız öldüŞanlıurfa'da cam silerken 3. kattan düşen kız öldüŞanlıurfa'da cam silerken 3. kattan düşen kız hayatını kaybetti.
Kırşehir'de kadın eteğini patosa kaptırdıKırşehir'de kadın eteğini patosa kaptırdıKırşehir'in Boztepe ilçesinde, mercimek hasadı yapan kadın işçi, eteğinin patos makinesine takılması üzerine makineye sıkışarak ağır yaralandı.
Düğüne giden minibüs devrildi: 11 yaralıDüğüne giden minibüs devrildi: 11 yaralıMalatya'nın Akçadağ ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Yenice'de çaya giren lise öğrencisi boğulduYenice'de çaya giren lise öğrencisi boğulduÇanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde oturan lise öğrencisi Ahmet Tunç (18), serinlemek için girdiği çayda boğuldu.
Türk vatandaşı olamazsa hayatını kaybedebilirTürk vatandaşı olamazsa hayatını kaybedebilirEskişehir'deki Türkmen ailenin 4 yaşındaki çocukları Asel'in acilen organ nakli olması gerekiyor. Fakat minik Asel Türk vatandaşı olmadığı için organ nakli sırasına alınamazken, vatandaşlık başvurularına da olumlu bir cevap gelmedi.
  • Acı son...22 Temmuz 2018 Pazar 11:47
  • 4 bin avro maaşla iş hayalleri Antalya'da suya düştü20 Temmuz 2018 Cuma 10:46
  • Tosyalı kızlar 'kıstı' olmadan gelin gitmiyor20 Temmuz 2018 Cuma 10:30
  • Samsun'da Go-Kart dehşeti! Saçları koptu, kafa derisi yüzüldü20 Temmuz 2018 Cuma 09:15
  • İstanbul'da öğleden sonra sağanak geliyor20 Temmuz 2018 Cuma 09:13
  • Sigortacıya evinin önünde infaz18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:31
  • Acarkent İstanbul’ un En Konforlu Yaşam Alanı18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:37
  • Taç Nevresim Takımı Ürünlerinde Büyük İndirimler!18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:31
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:12
  • Karısı evden attı çırılçıplak sokakta kaldı18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:07
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri