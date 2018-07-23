23 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Başkentte sağlık personeline şiddet

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Başkentte Öveçler 112 ekibi sorumlusu doktorun bir vakaya müdahale sırasında hasta ve yakınlarınca darbedilerek kafa travması geçirdiği bildirildi.
Başkentte sağlık personeline şiddet
Başkentte sağlık personeline şiddet Başkentte sağlık personeline şiddet Başkentte sağlık personeline şiddet

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Öveçler 112 ekibi sorumlusu Dr. Yusuf Bal'ın saat 17.45'te bayılma şikayeti üzerine vakaya gittiği belirtildi.

Açıklamada, alkollü olduğu öğrenilen hasta ve yakınlarınca darbedilen ve kafa travması geçiren Bal'ın, ilk müdahalesinin ardından Numune Eğitim Araştırma Hastanesinde müşahede altına alındığı ifade edildi.

Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğünün, sağlık çalışanına yönelik darpla ilgili soruşturma başlattığı, konu hakkında gerekli hukuki işlemlerin de takip edildiği kaydedildi.

"Kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyoruz"

Son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik üzücü olaylar yaşandığına işaret edilen açıklamada, "Personelimize yönelik bu çirkin saldırıyı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü olarak şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Dr. Yusuf Bal'a yapılan saldırının, sağlık sektöründe çalışan tüm emekçilere yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, "Son günlerde sayısında üzücü bir artış görülen sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve darp olaylarına karşı kamuoyunun tüm kesimlerini duyarlı olmaya davet ediyoruz. İnsanlığa sağlık hizmeti vermekten başka bir amacı olmayan ve bu kutsal görevi en iyi şekilde icra etmeye çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırıların sonlanmasını istiyoruz." temennisinde bulunuldu.

 

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