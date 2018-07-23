23 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Bursa'da 'mıhlama' rekoru denemesi

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen 17. Kadırga Şenlikleri'nde 68 kadın aynı anda mıhlama pişirdi. Noter huzurunda gerçekleştirilen rekor denemesi için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapılacak.
Bursa'da 'mıhlama' rekoru denemesi
Bursa'da 'mıhlama' rekoru denemesi Bursa'da 'mıhlama' rekoru denemesi Bursa'da 'mıhlama' rekoru denemesi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen 17. Kadırga Şenlikleri kapsamında 68 kadın aynı anda mıhlama yaptı.

Orhangazi Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneğince İznik Gölü sahilinde düzenlenen şenliklerde "en fazla kişiyle mıhlama yapma rekoru" denemesi için alana 100 piknik tüpü konuldu.

 

Festival alanında alınan başvurular neticesinde 68 ev kadını rekor denemesi için piknik tüplerinin başına geçti. Kadınların daha önceden hazırlanan malzemelerle aynı anda yaptığı mıhlamalar, jüri üyeleri ve noter tarafından kayıt altına alındı.

Renkli görüntülerin yaşandığı rekor denemesi için dernek yöneticilerinin Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapacağı bildirildi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, CHP Bursa milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Orhan Sarıbal, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan'ın da katıldığı etkinlikte pişirilen mıhlamalar, rekor için gerekli işlemlerin yapılmasının ardından vatandaşlara ikram edildi.

Orhangazi Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri, şenliklerin ana sponsoru Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan'a plaket takdim etti.

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