23 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Türk Akımı'nda kritik gelişme!

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Rus gazını Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak Türk Akımı doğalgaz boru hattının Kıyıköy sahilindeki kıyı geçişi çalışmalarının dün itibariyle başladığı bildirildi.
Türk Akımı'nda kritik gelişme!
Türk Akımı'nda kritik gelişme! Türk Akımı'nda kritik gelişme! Türk Akımı'nda kritik gelişme!

 

Türk Akımı'ndan yapılan yazılı açıklamada, çalışmalar kapsamında deniz tabanının kıyıdan itibaren 2,4 kilometre boyunca kazılacağı belirtildi.

Dalga hareketlerinden ve balıkçılık faaliyetlerinden etkilenilmemesi için boruların kazılan güzergaha yerleştirileceği, söz konusu çalışmanın 4-8 hafta süreceği ifade edildi.

Açıklamada, boru hattının geçişi için en uygun güzergahın belirlenmesi ve inşaat faaliyetlerinden kaynaklanabilecek etkilerin saptanması için bağımsız uzmanlarca Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu (ÇED) hazırlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu ÇED raporu, Kıyıköy Balıkçılık Kooperatifi ile diğer sivil toplum temsilcileri de dahil olmak üzere, Türkiye'deki çeşitli paydaşlarla yürütülen kapsamlı istişare süreci sonucunda tamamlandı. Rapor, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen yıl eylülde onaylandı. Bu çerçevede, TürkAkım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı'nın Kıyıköy sahilindeki kıyı geçişi çalışmaları da 22 Temmuz tarihi itibarıyla başlatıldı."

Açıklamada ayrıca, dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit'in 26 Haziran'da yeniden başladığı ikinci hattın döşenmesi çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürdüğü ve Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Anapa kenti yakınlarında devam eden kara çıkışı tesisinin inşasında son aşamaya gelindiği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TürkAkım Sözcüsü Sander van Rootselaar, "Proje takvimimizde doğalgaz akışının 2019 sonunda başlaması öngörülüyor. Çalışmalarımızın bu takvime uygun şekilde ilerlemesinden memnuniyet duyuyoruz. Kıyı geçişi çalışmalarımız süresince de bölge sakinlerinin yaşayabileceği rahatsızlığı asgariye indirmeye gayret edeceğiz." ifadesini kullandı.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

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