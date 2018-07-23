23 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:55Güneş 05:44Öğle 13:17İkindi 17:12Akşam 20:37Yatsı 22:19
    • 34°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 29°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 31°C Amasya
    • 30°C Ankara
    • 37°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 34°C Aydın
    • 36°C Balıkesir
  • BIST: 95.818 1.85
  • Altın: 188,174 -0.92
  • Dolar: 4,7479 -0.95
  • Euro: 5,5645 -0.86

Otomotiv sektörünü sarsan haber

»
Otomotiv sektörünü sarsan haber
Otomotiv sektörü akciğer kanseri olan Fiat Chrysler Grubu’nun (FCA) CEO’su Sergio Marchionne’nin durumunun ağırlaşmasından ötürü görevi bırakmasının şaşkınlığını yaşadı.
Otomotiv sektörünü sarsan haber Otomotiv sektörünü sarsan haber Otomotiv sektörünü sarsan haber

 

Gelecek yıl Nisan ayında görevi bırakmayı planlayan Fiat Chrysler Grubu’nun (FCA) CEO’su Sergio Marchionne’nin görevi bıraktığını açıklaması otomotiv sektörünü derinden sarsarken, istifa kararının gerekçesi olarak ise Marchionne’nin sağlık durumu işaret edildi.

Yapılan açıklamada İsviçre'nin Zürih kentinde omuz ameliyatı olan 66 yaşındaki Marchionne'nin sağlık durumunda beklenmedik bir gelişme olduğu ve durumunun daha da kötüleştiği ifade edildi.

FİAT'IN BAŞINA MİKE MANLEY GEÇTİ

Marchionne’nin sağlık durumundan kaynaklı planlanandan erken gerçekleşen görev değişimi sonrasında şirketin başına CEO olarak Jeep ve Ram markasının başındaki Mike Manley'in atandığı duyuruldu.

AKCİĞER KANSERİNE YAKALANDI

Şirketten Marchionne’nin rahatsızlığına ilişkin her hangi bir bilgi verilmezken FCA Grubu’na yakın kaynaklar Marchionne’nin akciğer kanseri olduğunu belirtti.

''ÇOK ÜZGÜNÜZ''

FCA Genel Başkanı John Elkann ise yaptığı açıklamada, ''Kendisini FİAT’a ve sonrasında FCA’ya ışık tutan bir olağanüstü yöneticidir. Çok üzgünüz. Ama çabuk karar vermemiz gerekiyordu ve verdik şirketi Mark Manley’e emanet ettik” diye konuştu.

YÜZDE 5'LİK DÜŞÜŞ

Fiat Chrysler ve bağlantılı şirketlerin hisseleri CEO Sergio Marchionne'nin sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakması üzerine sert düşüş yaşadı.

Fiat Chrysler hisseleri güne yüzde 5 düşüşle başlarken, Fiat Grubunun bünyesinden ayrılan CNH Industrial yüzde 3.6, Ferrari ise yüzde 5.6 düşüşle açıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Otomotiv sektörünü sarsan haberOtomotiv sektörünü sarsan haberOtomotiv sektörü akciğer kanseri olan Fiat Chrysler Grubu’nun (FCA) CEO’su Sergio Marchionne’nin durumunun ağırlaşmasından ötürü görevi bırakmasının şaşkınlığını yaşadı.
Güneş'e 'dokunmaya' gidiyorGüneş'e 'dokunmaya' gidiyorNASA'nın Güneş'in atmosferine göndereceği Parker Solar Probe, önümüzdeki ay fırlatılıyor. NASA, uzay aracı üzerindeki son hazırlıkların da tamamlandığını ve artık kalkış günü beklediklerini açıkladı
Masaüstü Şarj Cihazıyla Çağın Hızını YakalayınMasaüstü Şarj Cihazıyla Çağın Hızını YakalayınBilgisayarların yaşamlarımıza dahil olmasının ardından, sağladığı yararların fark edilmesi ve hızlı bir şekilde her alanda yardımcılarımız olması tanık olmamıza rağmen hızına yetişemediğimiz bir vaka olarak karşımıza çıktı.
Dünya bizi konuşacakDünya bizi konuşacakUkrayna Devlet Savunma Sanayi Şirketi Ukroboronprom, Antonov’un üreteceği 50 ton taşıma kapasiteli yeni AN-188 askeri kargo uçağının ortak üretimi için Türkiye ile görüşüldüğünü açıkladı. Türk heyet Antonov’un Kiev’deki tesislerini ziyaret edecek.
Vanlı genç girişimciden muhteşem buluşVanlı genç girişimciden muhteşem buluşVanlı genç girişimci Tarkan Ebeperi, esnek özellikli polimer malzemeden kalıcı ve ışıklı yol çizgisi üretti.
Yerli imkanlarla bakın ne yaptı!Yerli imkanlarla bakın ne yaptı!İzmir'de bir girişimci, yerli imkanlarla "insansız deniz aracı" yaptı. Otonom ve uzaktan kumandalı kullanılabilen "Kaşif" adlı araç, üzerine takılacak sensörlerle askeri alan da dahil çeşitli amaçlarda kullanılabilecek kabiliyette tasarlandı
  • Facebook’a soruşturma açıldı13 Temmuz 2018 Cuma 11:53
  • Baidu sürücüsüz otobüs üretimine başladı09 Temmuz 2018 Pazartesi 07:53
  • Milli uçak projesinde yeni gelişme!29 Haziran 2018 Cuma 11:26
  • Shrinkleme Nedir ve Nasıl Yapılır?28 Haziran 2018 Perşembe 15:06
  • Dünya devi Türkiye'deki satışları durduruyor mu?28 Haziran 2018 Perşembe 08:55
  • Türk bilim adamları yaptı! Benzinin yerini alacak21 Haziran 2018 Perşembe 14:00
  • Hükümetten yerli otomobil hamlesi!21 Haziran 2018 Perşembe 12:19
  • WhatsApp kullanıcılarına kötü haber!21 Haziran 2018 Perşembe 12:17
  • Google'dan Uber'a büyük darbe19 Haziran 2018 Salı 14:36
  • Araçlarda klima bakım onarımı ve kullanımı12 Haziran 2018 Salı 12:17
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri