23 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:55Güneş 05:44Öğle 13:17İkindi 17:12Akşam 20:37Yatsı 22:19
    • 34°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 29°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 31°C Amasya
    • 30°C Ankara
    • 37°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 34°C Aydın
    • 36°C Balıkesir
  • BIST: 95.818 1.85
  • Altın: 188,174 -0.92
  • Dolar: 4,7479 -0.95
  • Euro: 5,5645 -0.86

Dünya kaynaklarını 153 gün öncesinden tükettik

»
Dünya kaynaklarını 153 gün öncesinden tükettik
Doğanın bir yıl içinde yerine koyabileceği kaynakların 212 gün içinde tüketilmesi ile yeni bir rekor kırıldı.
Dünya kaynaklarını 153 gün öncesinden tükettik Dünya kaynaklarını 153 gün öncesinden tükettik Dünya kaynaklarını 153 gün öncesinden tükettik

Araştırma şirketi Global Footprint Network, doğanın bir yıl içinde yerine koyabileceği kaynakların 212 gün içinde tüketilmesi ile yeni bir rekor kırıldığını açıkladı.

Açıklamada bu yıl Dünya Limit Aşımı Günü'nün iki gün öne alınarak 1 Ağustos tarihine çekildiği belirtildi. Bu da insanların yeryüzünün karbon, gıda, su, toprak ve ağaç gibi kaynaklarını yıkıcı miktarlarda tükettiği anlamına geliyor.

Yapılan araştırmaya göre yeryüzü kaynaklarına duyulan iştahın sürdürülebilmesi için şimdiki Dünya'nın 1,7 katı büyüklüğünde bir gezegene ihtiyaç var. İnsanların hesaplamaların yapıldığı 1970'li yıllardan beri ekolojik borcu sürekli yükseliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dünya kaynaklarını 153 gün öncesinden tükettikDünya kaynaklarını 153 gün öncesinden tükettikDoğanın bir yıl içinde yerine koyabileceği kaynakların 212 gün içinde tüketilmesi ile yeni bir rekor kırıldı.
Türk Akımı'nda kritik gelişme!Türk Akımı'nda kritik gelişme!Rus gazını Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak Türk Akımı doğalgaz boru hattının Kıyıköy sahilindeki kıyı geçişi çalışmalarının dün itibariyle başladığı bildirildi.
Yabancılara konut satışı yüzde 18 arttıYabancılara konut satışı yüzde 18 arttıTürkiye'de yabancılar bu yıl 11 bin 816 konut satın aldı. İlk sırada Iraklılar var. En çok tercih edilen illerin başında ise İstanbul ile Antalya geliyor.
Emekliye 355 TL zam yolu göründüEmekliye 355 TL zam yolu göründüBayram ikramiyesi ve yüzde 9.17 maaş zammı ile sevinen emeklilerin şimdi gözü intibakta. Emekliler, maaşlarda 355 liraya varan zam yolunu açacak kararı bekliyor.
Kredi kartı kullananlar dikkat! Çok önemli uyarıKredi kartı kullananlar dikkat! Çok önemli uyarıTÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal kredi kartı kullnımıyla alakalı çok önemli açıkamalarda bulundu.
Bedelli askere 200 TL'lik listeBedelli askere 200 TL'lik listeBedelli askerlik düzenlemesinde yer alan 28 günlük askerlik detayı binlerce gence kışla kapısını aralayacak. Peki düzelemeden yararlanacakların 28 günlük askerlik için nelere ihtiyacı olacak. İşte bedelli askerin çantasında olması gerekenlerin listesi…
  • Borcu olanlar dikkat!20 Temmuz 2018 Cuma 11:24
  • TESK'ten çok önemli sahte altın uyarısı20 Temmuz 2018 Cuma 10:48
  • Dolar beklentisi yükseldi!19 Temmuz 2018 Perşembe 15:49
  • Yabancılara konut satışı 6 ayda 12 bine dayandı19 Temmuz 2018 Perşembe 14:27
  • Kartlı ödemeler yüzde 20 büyüdü!19 Temmuz 2018 Perşembe 10:43
  • Marmaray para bastı!18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:33
  • Hepimizin evine giriyor! Yüzde 18 zamlandı18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:48
  • Bedelli askerlik TBMM'de: İşten çıkarılmayacakla18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:25
  • Uzungöl'de barış kuyruğu tartışma çıkardı18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:23
  • İşte, bedelliden devletin kasasına girecek para!18 Temmuz 2018 Çarşamba 06:04
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri