24 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Ortadoğu’da ikinci İncirlik

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Kaos üssü olan İncirlik Hava Üssü’nün bir benzeri Suriye’nin kuzeyine kuruldu. YPG terör örgütünün işgal ettiği alanda kurulan üsse, askeri yüklü uçaklar inmeye başladı. Üsse ilk inen uçak ABD’nin kullandığı C-17 askerî kargo uçakları oldu.
Ortadoğu’da ikinci İncirlik
Ortadoğu’da ikinci İncirlik Ortadoğu’da ikinci İncirlik Ortadoğu’da ikinci İncirlik

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Saadet Teyze, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Telefon dolandırıcıları bu kez Adnan Oktar ve kedicikler yalanıyla dolandırdılar. 

KEDİCİK YALANI

Yaşlı kadın Show Haber'e yaşadıklarını şöyle anlattı: "Hac paramdı. O kadar da dedim ki bak bir şey olmasın gıdım gıdım zorla biriktirdim. Sizi kedicik ilan etmişler dedi. İlk başta Adnan Oktar'ın sizi kediciği ilan ettiler dedi. Size kaçak silahlar sokulmuş dedi. Kimlikte neyim varsa hepsini söyledi. Bankadaki bütün paramı verdim"

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