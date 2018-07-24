24 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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İHA ve SİHA'larda Kuzgun dönemi

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İHA ve SİHA'larda Kuzgun dönemi
Güvenlik güçlerine istihbarat ve operasyon kabiliyeti anlamında önemli katkılar sunan insansız hava araçları (İHA) ile silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) etkinliği yeni teknolojilerle artırılıyor.
İHA ve SİHA'larda Kuzgun dönemi İHA ve SİHA'larda Kuzgun dönemi İHA ve SİHA'larda Kuzgun dönemi

 

Tatbikatta Bayraktar TB2'den gelen canlı yayın görüntülerinin fuar alanında bulunan katılımcılar tarafından mobil cihazlar üzerinden izlenebilmesini sağlayan Kuzgun, güvenlik güçleri tarafından sahada aktif olarak kullanıma hazır hale getirildi. Güvenlik ve performans testlerinden başarıyla geçen Kuzgun, canlı yayınları askeri ağdan güvenli şekilde mobil internet ağına uçtan uca şifreli iletecek.

Mevcut şartlarda askeri birliklerde izlenen İHA veya SİHA'ların görüntüleri, bölgede aktif görev yapan timlerdeki mobil cihazlara yüklenen Kuzgun uygulamasıyla anlık takip edilebilecek. Bu sayede sahayla birlikler arasındaki koordinasyon iyileştirilerek düşman unsurlar önceden görülecek, gerekli tedbirler ve taarruz kararları daha hızlı alınabilecek. İHA ve SİHA'ların görev yaptığı bölgelerdeki askeri birliklere ve güvenlik unsurlarına anlık istihbarat sağlamak, saha ve karargah arasındaki iletişimi güçlendirmek, düşman unsurların tespitini kolaylaştırmak amacıyla yerli olarak geliştirilen Kuzgun uygulaması, yapılan kapsamlı güvenlik ve sistem testlerinden sonra kara operasyonlarında kullanılabilecek olgunluğa ulaştı.

Keskin nişancılara karşı gözetleme üstünlüğü

Anlık aktarılan yayınlar sayesinde bölgeye hakim olacak asker ve güvenlik personeli, dilediğinde canlı yayını durdurup bölgedeki düşman unsurları tespit edebilecek, bölgenin anlık fotoğrafını çekebilecek, görüntüyü yakınlaştırmak suretiyle düşman unsurları belirleyebilecek. Ayrıca Kuzgun uygulamasıyla bölgede keşif ve gözetleme yapan İHA veya SİHA'ların pilotuyla uçtan uca şifreli iletişime geçilebilecek. Geliştirilen medya sıkıştırma teknolojileri sayesinde de mobil internetin zayıf olduğu bölgelerde bile görüntüler gecikme olmadan ve net şekilde izlenebilecek. Kuzgun, meskun mahalde görev yapan güvenlik güçlerinin yüksek binaların üstünü anlık kontrol edilmesine olanak sunacak. Ayrıca geniş bir arazide kamufle olmuş keskin nişancılar ve benzeri terör unsurlarına karşı gözetleme üstünlüğü sağlanacak. Gece görüşü sayesinde karanlıkta belirlenmesi zor düşman unsurları da Kuzgun ile sahadaki askeri ve güvenlik personeli tarafından rahatlıkla tespit edilebilecek. 

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