24 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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450 yıl sonra ilk namaz kılınacak!

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Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Dabakhane Mescidi'nde restorasyon çalışmalarında sona gelindi.
450 yıl sonra ilk namaz kılınacak!
450 yıl sonra ilk namaz kılınacak! 450 yıl sonra ilk namaz kılınacak! 450 yıl sonra ilk namaz kılınacak!

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Dabakhane Mescidi'nde restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Elazığ Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından 3 ay önce 373 bin lira proje bedeliyle başlatılan restorasyon çalışmalarının 1.5 ay sonra tamamlanması bekleniyor. Böylece tarihi İpekyolu güzergahında bulunan mescitte 450 yıl sonra ilk namaz kılınacak.

"MESCİT'TE İLK NAMAZ BİZE HEYECAN VE GURUR VERİYOR"

Elazığ Belediyesi KUDEB Başkanı Kadir Atıcı, "Dabakhane Mescidi'ni öncelikle ilgili koruma bölge kurullarından izinler aldıktan sonra 2016-2017 yılı içerisinde bu alanda restorasyona yönelik hafriyat çalışması gerçekleştirdik. Kazı sonrasında yapıyı tekrardan ayağa kaldırmak için ihale yapılarak restorasyan çalışması başladı" dedi.

Tarihi mescidin 1568 tarihli Osmanlı dönemi yapısı olduğunu belirten Kadir Atıcı, "Mescit 5x5 ebatlarındadır. Üzeri tek kubbe ile örtülüdür. Geleneksel Osmanlı mimarisine uygun bir mescidi andırmaktadır. Burası Harput'ta yarım hilal şeklinde duran ve bir kısmının tamamen yıkıldığı bir mescitti. Yaptığımız çalışma neticesinde 3 ayda bu yapıyı tekrardan ayağa kaldırmış olduk" diye konuştu.

TİCARET GÜZERGÂHINDA YER ALIYORDU

İsmini Dabakhane şifalı sularından alan Dabakhane Mescidi'nin tarihi İpekyolu güzergâhı üzerinde bulunan önemli bir yapı olduğuna dikkat çeken Atıcı, şöyle devam etti: 

"Osmanlı döneminde ve öncesinde burası bir ticaret güzergâhıydı. İpekyolu güzergâhıydı. Bir damarı Harput'tan geçiyordu. Bu güzergâh üzerinde olduğu için buradan geçen kervanların durup ibadet yaptıkları bir alandı. Biz bu alanın rekreasyon çalışmasıyla tekrardan canlandıracağız. 373 bin lira proje bedeli ile restorasyonu gerçekleştirilen yapı 1.5 ay sonra ibadete açılacaktır."

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