Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 17,75'te sabit tuttu.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, "Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyalleri artmaktadır." açıklamasında bulundu.
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Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 17,75'te sabit tuttu.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, "Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyalleri artmaktadır." açıklamasında bulundu.