24 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Bakan Albayrak'tan önemli mesaj

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Bakan Albayrak'tan önemli mesaj
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomiye ilişkin kritik açıklamalarda bulundu
Bakan Albayrak'tan önemli mesaj Bakan Albayrak'tan önemli mesaj Bakan Albayrak'tan önemli mesaj

 

 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mali alanda atılacak adımlarla enflasyonla mücadele sürecine azami katkı verileceğini belirterek, açıklanacak yeni Orta Vadeli Program (OVP) ile enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacağını vurguladı.

Bakan Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, politikaları kapsamında, OVP'nin hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarla istişare toplantılarını devam ettirdiklerini aktardı. 

Dün akademisyenlerle yaptıkları toplantının ardından bugün iş insanları ve iş dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini anlatan Albayrak, yaptıkları toplantıda enflasyonla mücadele, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme sağlanması, bütçe disiplini, Türkiye’nin yeni döneme ilişkin potansiyelinin belirlenmesi gibi tüm konu başlıklarında katılımcıların görüşlerinin dinlendiğini ifade etti.

Bu kapsamda bir kez daha tüm paydaşların katkılarıyla ayakları yere basan, bu hedeflere odaklanmış bir OVP oluşturma çalışmalarının devam ettiğini belirten Albayrak, şunları kaydetti: 

"Mali alanda atılacak adımlarla enflasyonla mücadele sürecine azami katkı verilecektir.  Açıklanacak yeni plan (OVP) ile enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacaktır. Yeni planın ve atılacak adımların enflasyonla mücadele için vereceği katkı kısa sürede görünür olacak ve tedbirler kararlılıkla alınacaktır. Enflasyonla mücadele, büyüme hedefleri kapsamında atılacak adımlarla eş güdüm içerisinde, bütüncül bir yaklaşımla ve birbirini tamamlayıcı politikalarla yürütülecektir." 

TEK ELDEN YÖNETİLECEK

Berat Albayrak, 2018 mali yılı için kamu harcamalarıyla ilgili tasarruf tedbirlerinin alınmaya başladığını ifade ederek, kamu nakit varlıklarının tek elden yönetilmesi ve verimliliğini sağlayacak olan tek hazine hesap uygulamasının yaygınlaştırılmasıyla alakalı yasal düzenlemelerin hayata geçirileceğini bildirdi.

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