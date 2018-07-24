25 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Kanser hücrelerini 'aç bırakmanın' yolu bulundu

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Kanser hücrelerini 'aç bırakmanın' yolu bulundu
Bilim adamları, kanser hücrelerini, büyümeleri için hayati gulatamin enziminden mahrum bırakarak çoğalmalarını engelleyen yöntem geliştirdi.
Kanser hücrelerini 'aç bırakmanın' yolu bulundu Kanser hücrelerini 'aç bırakmanın' yolu bulundu Kanser hücrelerini 'aç bırakmanın' yolu bulundu

ABD'deki Vanderlit Üniversitesi Tıp Merkezinden bilim adamları, gulatamini hücre bloklarına taşıyan ACST2 proteinin üretimini bloke ederek hücreleri "aç bırakmayı" başardı.

Kanser hücrelerinin normal hücrelerden iki kat hızlı bölünüp çoğaldığını belirten bilim adamları, bu yüzden hücrelerin biyosentez için daha fazla glutamine ihtiyaç duyduğunu, bunun da vücuttaki ACST2 seviyesini yükselttiğini ifade etti.

Araştırmacılar, ACST2'nin işlevini bloke etmek üzere V-9302 adlı bir taşıyıcı molekül engelleyici sentetik enzim geliştirdi. Laboratuvar ortamında fareler üzerinde ve kök hücrelerle yapılan deneylerde söz konusu enzimin kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını engellediği ve oksitleme hasarıyla birlikte hücre ölümüne yol açtığı görüldü.

Bulguların kanser tedavisinde kullanılabileceği kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlandı.

AA

 

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