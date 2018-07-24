25 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Toplanan imzalarla ilgili CHP'den ilk açıklama

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Toplanan imzalarla ilgili CHP'den ilk açıklama
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya üzerinden olağanüstü kurultay süreci ve imza tartışmalarının yürütülmesinin son derece yanlış olduğunu belirterek, 'Partimiz ciddi zarar görüyor. Algı yaratarak CHP'de süreçler yürütülmez.' dedi.
Toplanan imzalarla ilgili CHP'den ilk açıklama Toplanan imzalarla ilgili CHP'den ilk açıklama Toplanan imzalarla ilgili CHP'den ilk açıklama

Erkek, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün olağanüstü kurultay için gerekli imzanın toplandığına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

"PARTİMİZE ZARAR VERİYOR"

CHP kurultay delegelerinin, "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza sürecinin, sosyal medya üzerinden yürütülmesini eleştiren Erkek, bunun partiye zarar verdiğini söyledi.

"GERÇEKTEN YETERLİ İMZA BULUNMUŞSA İNCELERİZ"

"Eğer gerçekten yeterli imza bulunmuşsa, Genel Merkeze sunarlar ve inceleriz." diyen Erkek, imzaların inceleneceği ve sunulacağı yerin CHP Genel Merkezi olduğunu belirtti. Erkek, imzaların son gün de gelse inceleneceğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, şunları kaydetti:

"Sosyal medya üzerinden olağanüstü kurultay süreci ve imza tartışmalarının yürütülmesi son derece yanlış, partimiz ciddi zarar görüyor. İmzalar toplanmışsa gereği yapılır. Algı yaratarak CHP'de süreçler yürütülmez. Sosyal medya üzerinden imzaların yarıştırılması yanlış. Bu konular sosyal medya üzerinden tartışılmaz. İmzalar parti dışında bir yerde incelenmez. Samimilerse getirip incelenir, gereği yapılır."

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