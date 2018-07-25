25 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:58Güneş 05:46Öğle 13:17İkindi 17:12Akşam 20:35Yatsı 22:16
    • 32°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 31°C Ağrı
    • 31°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 34°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 26°C Balıkesir
  • BIST: 93.619 1.61
  • Altın: 192,439 0.05
  • Dolar: 4,8602 -0.42
  • Euro: 5,6882 -0.25

Yine stokçular devrede! Fiyatı yüzde 76 zamlandı

»
Susamın kilogram fiyatının geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 76,4 artarak 12 liraya çıkmasının, susamlı simit üretimini durma noktasına getirdiği ileri sürüldü.
Yine stokçular devrede! Fiyatı yüzde 76 zamlandı
Yine stokçular devrede! Fiyatı yüzde 76 zamlandı Yine stokçular devrede! Fiyatı yüzde 76 zamlandı Yine stokçular devrede! Fiyatı yüzde 76 zamlandı

Geçen yıl temmuzda 6,8 lira olan susamın kilogram fiyatı, bu yılın aynı ayında 12 liraya yükseldi ve artış oranı yüzde 76,4 oldu.

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yalçın, susam fiyatlarının geçen yıla göre arttığına dikkati çekerek, "Susamda dolardaki artıştan daha yüksek bir artış var. Susam şu an 9 lira civarında olsa bizim için normaldi ama bu fiyatlar üreticiyi yoruyor." değerlendirmesinde bulundu.

RANTÇILAR İŞ BAŞINDA

Susamı yurt dışından getirenlerin, ürünü piyasaya vermediğini ileri süren Yalçın, susamdan rant sağlamak isteyenlerin olduğunu ifade etti.

Yalçın, piyasaya susam sürülmemesinin fiyatları etkilediğini iddia ederek, "Susamda stokçuluk yapanların önüne geçilmesi lazım. Gelen malları piyasaya sürmüyorlar. 'Buraya da mal gelmiyor.' diyorlar. Susamda yapılan stokçuluk üreticileri mağdur etti." ifadelerini kullandı.

DURMA NOKTASINA GETİRDİ

Simit üreten esnafın maliyetlerinin arttığına işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Şu an 100 gram simit 1,25 liradan satılıyor. Biz simide zam yapma taraftarı değiliz. Bu arada maya ve una da zam geldi. Esnafımız mağdur oluyor, bunun en büyük sebebi de susam. Bu şekilde devam ederse üreticiler Ankara simidi üretmemeyi düşünüyor. Susam kullanılmayan mamuller üretilmeye başlanacak. Yani susamın olmadığı ürünlere ağırlık vereceğiz. Susamın fiyatının bu kadar artması susamlı ürünlerin üretimini neredeyse durma noktasına getirdi."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yine stokçular devrede! Fiyatı yüzde 76 zamlandıYine stokçular devrede! Fiyatı yüzde 76 zamlandıSusamın kilogram fiyatının geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 76,4 artarak 12 liraya çıkmasının, susamlı simit üretimini durma noktasına getirdiği ileri sürüldü.
Bakan Varank 'Babayiğitler' ile ilk toplantısını yaptıBakan Varank 'Babayiğitler' ile ilk toplantısını yaptıSanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu kabul etti ve ilk toplantısını yaptı.
Bakan Albayrak'tan önemli mesajBakan Albayrak'tan önemli mesajHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomiye ilişkin kritik açıklamalarda bulundu
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 17,75'te sabit tuttu.
Solucan sevgisi iş sahibi yaptı!Solucan sevgisi iş sahibi yaptı!Konya’da genç bir biyolog lisans eğitimi alırken sevdiği toprak solucanları sayesinde iş sahibi oldu.
Dünya kaynaklarını 153 gün öncesinden tükettikDünya kaynaklarını 153 gün öncesinden tükettikDoğanın bir yıl içinde yerine koyabileceği kaynakların 212 gün içinde tüketilmesi ile yeni bir rekor kırıldı.
  • Türk Akımı'nda kritik gelişme!23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:45
  • Yabancılara konut satışı yüzde 18 arttı23 Temmuz 2018 Pazartesi 08:17
  • Emekliye 355 TL zam yolu göründü22 Temmuz 2018 Pazar 10:37
  • Kredi kartı kullananlar dikkat! Çok önemli uyarı21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:00
  • Bedelli askere 200 TL'lik liste21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:31
  • Borcu olanlar dikkat!20 Temmuz 2018 Cuma 11:24
  • TESK'ten çok önemli sahte altın uyarısı20 Temmuz 2018 Cuma 10:48
  • Dolar beklentisi yükseldi!19 Temmuz 2018 Perşembe 15:49
  • Yabancılara konut satışı 6 ayda 12 bine dayandı19 Temmuz 2018 Perşembe 14:27
  • Kartlı ödemeler yüzde 20 büyüdü!19 Temmuz 2018 Perşembe 10:43
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri