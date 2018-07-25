25 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Fitch'ten Türkiye tahmini

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Fitch'ten Türkiye tahmini
Fitch Ratings, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının etkisini artırarak devam ettirmesinin Türkiye ekonomisinin büyümesi üzerinde olumlu etkisinin görülebileceğini açıkladı.
Fitch'ten Türkiye tahmini Fitch'ten Türkiye tahmini Fitch'ten Türkiye tahmini

 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ve Çin arasında etkisi giderek artan ticaret savaşlarının gelecek yıl ve 2020 yılında Türkiye ekonomisine olumlu yansımasının olabileceğini bildirdi.

2019'DA KÜRESEL BÜYÜME GERİLEYEBİLİR

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ABD ve Çinarasında etkisi giderek artan ticaret savaşlarının 2019 yılında küresel büyümenin yüzde 2,8'e gerilemesine neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, "2 trilyon dolarlık küresel ticaret akışı üzerinde yeni tarifelerin uygulanması ile sonuçlanacak ticari gerilimin artması, küresel büyümeyi 2019 yılında yüzde 0,4 puan azaltabilir." ifadesine yer verildi.

TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİNE OLUMLU YANSIYACAK

ABD ve Çin arasında ticaret savaşlarının etkisini artırarak devam ettirmesinin ise Türkiye ekonomisi üzerinde bu yıl etkisinin olmamasının beklendiği, fakat büyüme üzerinde 2019 yılında yüzde 0,1 puan, 2020'de de yüzde 0,2 puan olumlu etkisinin görülebileceği bildirildi.

Açıklamada Oxford Economics Küresel Ekonomik Modellemesi'ne göre yapılan analizde ABD'nin Çin'de gelen otomotiv ithalatına yüzde 25 oranında gümrük tarifesi uygulaması halinde bunun diğer ekonomilere olan yansımasına da yer verildi.

ABD VE ÇİN'İN BÜYÜME HIZI DÜŞECEK

Fitch'in açıklamasında, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde ABDekonomisinin büyümesinin 2018 yılında yüzde 0,1 puan, 2019 yılında yüzde 0,8 puan, 2020 yılında yüzde 1 puan seviyesinden daha az büyüme kaydedebileceği bildirildi.

Çin ekonomisinin ise 2018 yılında yüzde 0,1 puan, 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 0,3 puan daha düşük bir büyüme sergileyebileceği belirtildi.

HİNDİSTAN'IN HIZINDA DEĞİŞME OLMAYACAK

Açıklamada Hindistan ekonomisinde 2019'da büyümenin temel senaryodaki öngörüye göre değişmeyeceği, 2020'de yüzde 0,2 puan artacağı tahminine yer verildi.

Endonezya'da büyümenin ise 2019'da yüzde 0,2 puan azalmasının, 2020'de ise yüzde 0,1 puan yükselmesinin beklendiği bildirildi.

Güney Kore'de ise büyümenin 2019 ve 2020'de yüzde 0,7 puan aşağıda gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

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