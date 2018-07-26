26 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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CHP'de yeni kavga

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Kemal Kılıçdaroğlu parti içinde gitmesini isteyenlere "Yıllardır partide bulunduğu makamı terk etmeyenler benden değişim istiyor" şeklinde cevap verdi.
CHP'de yeni kavga
CHP'de yeni kavga CHP'de yeni kavga CHP'de yeni kavga

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiden gitmesini isteyenlere cevap verdi.

Kurultay tartışmalarını için "Varsa çoğunluk toplarız kurultayı" diyen Kılıçdaroğlu, Önder Sav ve parti içinde değişim isteyen delegeler için önemli bir açıklamada bulundu.

"HAYRETE DÜŞÜYORUM"

Kılıçdaroğlu, “Eski Genel Sekreter Önder Sav ve ekibinin de içinde bulunduğu bir ekip ‘değişim olsun’ diye talepte bulunuyor. Hayrete düştüğüm nokta da burası... Nasıl oluyor da istiyorlar, anlamıyorum…” dedi.

"YILLARDIR PARTİDE BULUNDUĞU MAKAMI TERK ETMİYOR"

Habertürk'e konuşan Kılıçdaroğlu,  yıllardır partide bulunduğu makamı terk etmemek için mücadele eden birinin bugün nasıl değişimden söz edebildiğini sorguladı.

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