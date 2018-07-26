26 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Gelinini terk eden oğlunu bıçakladı!

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Gelinini terk eden oğlunu bıçakladı!
Konya'da bir kişi, gelinini terk ederek başka birisiyle yaşamaya başladığını öğrendiği oğlunu bıçakladı.
Gelinini terk eden oğlunu bıçakladı! Gelinini terk eden oğlunu bıçakladı! Gelinini terk eden oğlunu bıçakladı!

 

Konya'da gerçekleşen olayda gelininden oğlunun evinden ayrılarak başka birisiyle yaşamaya başladığını öğrenen baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak hastanelik etti. Oğlunu bıçaklayan baba daha sonra karakola giderek teslim oldu.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Dikkat Sokak üzerinde bulunan bir oto tamir atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. (25) bir süre önce eşiyle kavga ettikten sonra evden ayrıldı ve başka birisiyle yaşamaya başladı. Kocası Ahmet K.'nin başka birisiyle yaşamaya başladığını öğrenen eşi ise bu durumu kayınpederine anlattı. Baba Yakup K.'nın oğlunu arayarak kızması üzerine Ahmet K. karısını tekrar arayarak küfür etti. Gelin de tekrar kayınpederini arayarak kocasının kendisine küfür ettiğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen baba Yakup K. oğlunu tekrar arayarak kızdı ve telefonu kapattı. Bir süre sonra Ahmet K., babasını arayarak konuşmak istediğini söyleyip bir tanıdığının oto tamir atölyesine çağırdı.

OĞLUNU BIÇAKLADIKTAN SONRA KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU

İş yerinde babayla oğlunun konuşması bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Tartışmanın da kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle birlikte Yakup K., yanında getirdiği bıçakla oğlunu bacaklarından yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmet K. ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Aşırı kan kaybettiği öğrenilen Ahmet K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Baba Yakup K. ise olaydan sonra karakola giderek suç aletiyle birlikte teslim oldu. Burada gözaltına alınan şüpheli baba, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli Yakup K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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