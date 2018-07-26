Korkunç cinayet sonrası bu sabah ortalık karıştı

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Yavuz Selik Mahallesi Emirler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasip K. (37) ile Ahmet S. (32) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyünce Ahmet S. yanında bulunan bıçağı çıkartarak Hasip K.'nın boğazına sapladı. Bıçak darbesini alan Hasip K. kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen sağlık ekipleri olay yerine geldi. Hasip K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hasip K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmirAdli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı CinayetBüro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı Ahmet S.'yi olayda kullandığı suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakaladı. Zanlı Ahmet S. sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.