İtalyan devi Türkiye'den şirket satın aldı

İtalya'nın önde gelen ev aletleri aksam üreticisi Sabaf, Türk Okida şirketinin tamamını almak için başlattığı görüşmeleri tamamladı. İtalyan şirket, Okida için 27 milyon dolar, yani yaklaşık 135 milyon lira ödedi. 1950 yılında kurulan şirketin halihazırda

Okida ile Türkiye’de hızlı büyüme kararı alan Sabaf, son dönemde İtalya’dan Türkiye’ye gelen en dikkat çekici yatırım oldu.

Ana faaliyet alanı ev tipi gazlı pişirici cihaz komponentlerinin üretimi olan Sabaf’ın temeli 1950 yılına dayanıyor. Lombardiya Bölgesi’nin Brescia şehrinde merkezi bulunan İtalyan dev, Türkiye’de de 2011 yılında Manisa’da kurduğu Sabaf Beyaz Eşya Parçaları adlı şirket ile faaliyet gösteriyor.

MANİSA'DAKİ TESİSE 30 MİLYON LİRA YATIRDI

30 milyon liralık yatırımla kurulan tesis ile Sabaf, Türkiye’de yüzde 50’ye yakın pazar payına sahip. 1998 yılında hisseleri İtalyan Borsa’sında halka arz olan Sabaf, 2000 yılında yine kendi alanında dünya lideri olan Faringosi firmasını da bünyesine katarak, beyaz eşya üreticileri için menteşe üretimine de başladı. Binden fazla çalışanı bulunan Sabaf’ın Türkiye ve İtalya dışında Brezilya ve Çin'de de tesisi bulunuyor.

Sabaf'ın CEO'su Pietro Lotti, satın alma ile ilgili olarak “Okida operasyonu bu yıl başında sunulan planlarımızın uygulanmasına yönelik ilk ve en önemli adımı temsil ediyor. Okida ve Sabaf’ın dünya genelinde tüm ev aletleri üreticileri arasında yaygın olarak bulunan kalite ve inovasyon birleşimi, güçlü satış sinerjilerini ve müşterilerimize sunulan hizmette önemli bir iyileşmeyi öngörmemizi sağlıyor" dedi.

20'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

İtalyan Sabaf’ın satın aldığı Okida ise 1987 yılında kuruldu. Beyaz eşya sektörü için elektronik modüller tasarlayıp üreten Türk şirketi Okida, fırın saatleri, fırın, davlumbaz ve ocak kontrol modülleri alanında uzman bir şirket.

İstanbul’da 4 bin metrekarelik alanda üretim gerçekleştiren Okida’nın çoğu mühendis 80’den fazla çalışanı var. Okida, Avrupa ve Amerika kıtalarında 20’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.