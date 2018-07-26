26 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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CHP'de kaos! 59 il başkanı desteğini açıkladı

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CHP il başkanları bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı.
CHP'de kaos! 59 il başkanı desteğini açıkladı
CHP'de kaos! 59 il başkanı desteğini açıkladı CHP'de kaos! 59 il başkanı desteğini açıkladı CHP'de kaos! 59 il başkanı desteğini açıkladı

CHP İl Başkanları Genel Başkan Kılıçdarolu'na destek vermek için ortak basın açıklaması yaptı.

CHP'de, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de arasında bulunduğu 59 il başkanı, ortak açıklama ile olağanüstü kurultaya gerekli olmadığını bildirdi.

"İMZA SÜRECİ PARTİMİZE ZARAR VERİYOR"

İmza süreci partimize zarar vermektedir. 24 Haziran'dan sonra daha seçim sonuçları analiz edilmeden olağanüstü kurultay çağrısı yapmak doğru değildir. İhtiyacımız olan olağanüstü kurultaydan önce birlik halinde bu karardan çıkabilmektir."

USLUER: İL BAŞKANLARININ İRADESİ DELEGENİN ÜZERİNDE DEĞİLDİR

CHP PM Üyesi Gaye Usluer,  yaptığı açıklamada, "1 ayda seçim analizini niye yapamadık? Neleri yapmamız gerektiği, neleri değiştirmemiz gerektiği konusunda yol haritamızı belirlememiz gerekir. İl başkanları delegelerin üzerine açıklama yapamazlar. Yarısı kurultay delegesi olmayan il başkanlarının iradesi delegelerinin üzerinde değildir. Hegamonya açıklamasıdır. Bu kurultayın yapılmama isteği, mevcut hegamonik yapının bozulmaması isteğidir. Bizler değişime daha açık, değişimden korkmayan kişileriz. Bu açıklamanın gerçeği dile getirmekten ziyade, mevcut yönetimin bozulmaması içindir" dedi.

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