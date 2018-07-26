26 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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MHP'den uzman çavuşlar için kadro çağrısı

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MHP'den uzman çavuşlara kadro çağrısı geldi.. MHP İstanbul Milletvekili Yönter "Çağrım hükümet ve AK Parti'ye, gelin hep beraber uzman çavuşlarımızı kadroya alalım" dedi.
MHP'den uzman çavuşlar için kadro çağrısı
MHP'den uzman çavuşlar için kadro çağrısı MHP'den uzman çavuşlar için kadro çağrısı MHP'den uzman çavuşlar için kadro çağrısı

 MHP'den uzman çavuşlara kadro çağrısı geldi.. MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, hükümet ve AK Parti'ye çağrıda bulunarak, uzman çavuşlara kadro verilmesini istedi.

Yönter, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, uzman çavuş ve jandarmaların, vatan savunmasının en asli unsurları olduğunu belirtti.

Uzman çavuş ve jandarmaların sözleşmeli çalıştığını ve kadroya alınmak istediğini ifade eden Yönter, bu talebin MHP'nin seçim beyannamesinde de bulunduğunu anımsattı.

Buna ilişkin geçen dönem verdikleri kanun teklifini, bugün yenileyeceklerini aktaran Yönter, "Çağrım, hükümet ve AK Parti'ye gelin hep beraber uzman çavuşlarımızı kadroya alalım. Bu kahramanlar, vatan ve millete bedelsiz şekilde hizmet ediyor, bedelini de canlarıyla, kanlarıyla ödüyorlar. Bedelli askerlikle ilgili kanuna oy verdik. Bunun yanında, uzman çavuşlarla ilgili beklentiyi, talebi de karşılayalım, bu işi artık gündemden çıkaralım." diye konuştu.

 

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