27 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Çorum'da halk otobüslerini 'gizli yolcular' denetleyecek

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Çorum'da toplu taşıma hizmetleriyle ilgili vatandaşların şikayetlerini en aza indirmek amacıyla kurulan ekip, otobüs sürücülerinin vatandaşlara karşı tavır ve tutumlarını denetleyecek.
Çorum'da halk otobüslerini 'gizli yolcular' denetleyecek
Çorum'da halk otobüslerini 'gizli yolcular' denetleyecek Çorum'da halk otobüslerini 'gizli yolcular' denetleyecek Çorum'da halk otobüslerini 'gizli yolcular' denetleyecek

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir halk otobüsünde vatandaşlarla yaptığı sohbette, toplu taşıma hizmetleriyle ilgili teşekkürün yanı sıra birtakım eleştiriler de aldığını söyledi.

Söz konusu eleştirilerin memnuniyete çevrilmesi için bazı tedbirler aldıklarını, bu kapsamda belediye bünyesinde ekipler oluşturduklarını anlatan Gül, "Şoförler tarafından tanınamayacak olan ekipler, vatandaş gibi otobüse binerek şoförlerin vatandaşa karşı tavır ve davranışlarının yanı sıra yolcuların şikayet ettiği durumlarla ilgili gerekli birimlere bilgi verecekler." dedi.

"Gereken cezai uygulamaları anında uygulayacağız"
Vatandaşların huzurlu bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla her türlü tedbiri aldıklarının altını çizen Gül, şunları dile getirdi:

"Bu arkadaşlarımız gün içinde otobüslere vatandaş gibi binerek yolculuk yapacak ve şoförün tavır, davranışlarından araç kullanımına, klimaların çalıştırıp çalıştırılmadığına kadar birçok şeyi denetleyecek. Oluşturacağı raporu da bizlere verecek. Bizler de bu raporlar çerçevesinde gereken cezai uygulamaları anında uygulayacağız. Şoförlerimize, cezai uygulamalara maruz kalmamaları için daha dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyarıda bulunmak istiyorum."

Gül, temizlik, sportif ve kültürel alanlarda Türkiye'ye örnek bir şehir olan Çorum'u, şehir içi ulaşım konusunda da öne çıkaracaklarına inandığını sözlerine ekledi.

 

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