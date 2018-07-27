27 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Bakan resmen açıkladı! Dev paket tamam...

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketinin tamamlandığını duyurdu.
Bakan resmen açıkladı! Dev paket tamam...
Bakan resmen açıkladı! Dev paket tamam... Bakan resmen açıkladı! Dev paket tamam... Bakan resmen açıkladı! Dev paket tamam...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, mayıs ayında gerçekleştirdikleri Çin seyahatindeki görüşmelerin meyvesini verdiğini belirtti.

Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları  için özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık  kredi paketinin tamamlandığına dikkati çeken Albayrak, "Emeği geçen herkese  teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Albayrak, mayıs ayındaki Pekin ziyareti sırasında Uluslararası Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) Başkanı Yi Huiman ile görüşerek, Türkiye'deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunmuştu. 

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