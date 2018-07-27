27 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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'Teknolojide yerli ve milli çalışmalarımızla iyi yerdeyiz'

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Microsoft Türkiye Distribütörü Logosoft İş ve Kanal Geliştirme Müdürü Uğur Yılmaz, "Çok ciddi anlamda ihracat yapıyoruz. İHA'lar ve ANKA-S kuş olarak adlandırdığımız özel araç ve gereçlerimiz önem arz ediyor." dedi.
'Teknolojide yerli ve milli çalışmalarımızla iyi yerdeyiz'
'Teknolojide yerli ve milli çalışmalarımızla iyi yerdeyiz' 'Teknolojide yerli ve milli çalışmalarımızla iyi yerdeyiz' 'Teknolojide yerli ve milli çalışmalarımızla iyi yerdeyiz'

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Microsoft Türkiye Distribütörü Logosoft işbirliğinde Edirne Teknoloji Zirvesi düzenlendi.

ETSO'daki toplantı salonunda başlayan zirvede, yazılımcılar, mühendisler ve iş adamlarına, yatırım olanakları, yerli ve milli yazılımlar ve destekler hakkında bilgiler verildi.

Microsoft Türkiye Distribütörü Logosoft İş ve Kanal Geliştirme Müdürü Uğur Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin destekleriyle Türk iş adamları ve Türkiye'nin teknoloji alanında çok iyi yerlere geleceğini söyledi.

Türkiye'nin her alanda olduğu gibi teknoloji alanında da hedeflerinin olduğunu belirten Yılmaz, "Önümüzdeki yılların hedeflerini bu teknolojilerle beraber daha hızlı bir seviyeye geri kalmadan çıkartacağız. Bu desteklerle beraber önümüzü görüyoruz. Sanayi ve ticaret odalarımız, bakanlıklarımız bu anlamda çok iyi çalışıyorlar. Bunları göz ardı etmeden yakın zamanda çağdaş medeniyet yolundaki hedefimize ulaşacağız." dedi.

 

Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçları ve robotik teknolojinin önem kazandığını ifade eden Yılmaz, "Çok ciddi anlamda ihracat yapıyoruz. İHA'lar ve ANKA-S kuş olarak adlandırdığımız özel araç ve gereçlerimiz önem arz ediyor. Pakistan'a yapılan çok ciddi bir ihracatımız var. Teknolojik ihracatlarla birçok ülkeye girebiliriz. Bunların hepsi teknolojik alt yapıdan geçiyor. Teknolojide yerli ve milli çalışmalarımızla iyi yerlere geliyoruz." diye konuştu.

Teknolojiye yerli çözümler
Microsoft Türkiye Distribütörü Logosoft Yerli Çözümler İş Geliştirme Müdürü Ege Yiğit Öner de yerli bir platform kurduklarını belirtti.

Son zamanların popüler konusu "Endüstri 4.0" ve dijitalleşme tarafında yerli çözümler ürettiklerini anlatan Öner, şunları kaydetti:

"Bu topraklarda bulunan firmaları hem dijitalleştirmek, hem de dijitalleştirmeyi sağlarken devletin teşvikleriyle beraber firmalara maliyet avantajı sağlıyoruz. Devletin teknolojik anlamda güçlü teşvikleri var. Ekonomi Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve KOSGEB'in çıkarmış olduğu teşvikler mevcut. Hem yerli yazılımları hem de sanayi teşviklerini anlatarak yaygınlaştırmayı burada amaç edindik. Gittiğimiz yerlerde bunları anlatıyoruz. Örneğin, yurt dışına ihracat yapmak isteyen firmalara, pazar araştırması, yurt dışında ofis açma, orada çalıştıracakları kişilerin maaşları, kirası, internete vereceği ücret, barındırma gibi kalemlerde devlet yüzde 60-70 oranlarında destek sağlıyor."

Microsoft Türkiye Distribütörü Logosoft Kurumsal Kaynak Planlaması Satış Müdürü Mert Onay ise yeni yatırımlar ve teşvikler sayesinde beyin göçünün önüne geçildiğini belirtti. Yabancı firmaların Türk mühendisler ve yazılımcılar ile çalışmak istediğini dile getiren Onay, Türkiye'deki teknolojik gelişmelerin daha da iyi olacağını dile getirdi.

 

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