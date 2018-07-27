27 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Çiğ deniz ürünü tüketti elinden oldu

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Yediği çiğ deniz ürünleri nedeniyle bir tür deri enfeksiyonuna yakalanan Güney Koreli vatandaşın elini kestiler.
Çiğ deniz ürünü tüketti elinden oldu
Çiğ deniz ürünü tüketti elinden oldu Çiğ deniz ürünü tüketti elinden oldu Çiğ deniz ürünü tüketti elinden oldu

Güney Kore'de yaşayan 71 yaşındaki bir adam, çiğ deniz ürünü tükettiği için bir tür deri enfeksiyonuna yakalandı, talihsiz adamın et yiyen bakteri sebebiyle elini kaybettiği açıklandı.

AĞRILARI ARTINCA HASTANENİN YOLUNU TUTTU
The New England Journal of Medicine'ın sayfasına taşıdığı bu hasta, çiğ denizi ürünü tükettikten 12 saat sonra elinde bir ağrı hissetti. Tip 2 diyabet ve hipertansiyon hastası da olan talihsiz adam ağrı uzun süre geçmeyince hastanenin yolunu tuttu. Et yiyen bakteri tespit edilen adama tedavi uygulandı.

ELİNİ KESTİLER
Chonbuk National University Medical School'dan Dr. Karen Wong, hastalığın bulaşmasından 25 gün sonra talihsiz adamın elinin kesildiğini açıkladı.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA
Dr. Karen Wong, "Deniz suyuna ya da kontamine olmuş çiğ, az pişmiş deniz ürünlerinin tüketimine bağlı olarak bu tür cilt enfeksiyonları gelişebilir. Kronik karaciğer hastalığı ve kanser de dahil olmak üzere immün yetmezliği olan hastalarda enfeksiyon ve komplikasyon riski artar" dedi.

 

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