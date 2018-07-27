SP'li İslam'dan o yasaya tepki: Ahlâkın zeminiyle oynuyorsunuz

TBMM’de AK Parti’nin sunduğu yasa teklifi ile şans oyunlarında dağıtılan ikramiye oranı yüzde 59’dan 83’e çıkarıldı.

Yasa AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Milli Gazete'nin haberine göre, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, içeriği ile ‘kumarı geliştirme’ye imkân veren bu yasa teklifine karşı çıktı ve hayır oyu verdiğini açıkladı.

Teklif oylanırken söz alan Cihangir, Meclis kürsüsünden, “Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın AK Parti Genel Başkanı ve siz AK Partililer, şimdi kumarı geliştirmek üzerine bir yasa çıkarıyorsunuz. İnsandaki, insan zihninin anlaşmadaki temeli olan mantıkla oynuyorsunuz, mantığın zeminiyle oynuyorsunuz, ahlakın zeminiyle oynuyorsunuz, bunu yapmayın” diyerek tepki gösterdi.

Saadet Partisi’nin İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, torba yasa teklifinin şans oyunlarında dağıtılan ikramiye oranının yüzde 59’dan 83’e çıkarılmasına Meclis kürsüsünden tepki gösterdi. Meclis kürsüsünden AKP’lilere seslenen Cihangir, “Kumarı yaygınlaştırıyorsunuz” dedi. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam’ın TBMM tutanaklarına geçen ve AKP sıralarına dönerek yaptığı konuşma şu şekilde:

“Dün geçirdiğiniz yasayla değerli arkadaşlar, mahremiyeti yok ettiniz. Hani bir “selfie” vardı, hatırladınız mı? Bir hanımefendinin yatak odasına girilmiş, aynaya da rujla bir mesaj yazılmış, internette günlerce dolaştı. Bu yasayla bundan sonra siz şunu garanti ettiniz: Hepinizin ve hepimizin yatak odasına gecenin herhangi bir saatinde, herhangi bir hâlimizde, koçbaşıyla kapımız kırılarak bu devletin memurları tarafından girilebilir, bu yetkiyi onlara verdiniz. Şimdi, hayal gücünüzü biraz çalıştırın ve bunu detaylarıyla bir tasavvur edin.

“KUMARI GELİŞTİRMEK ÜZERİNE ÇIKAN BİR YASA”

Detaylarıyla tasavvur edin, empati böyle bir şey. Ama derdiniz büyük, gerçekten büyük ve ben size yardımcı olmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın AK Parti Genel Başkanı ve siz AK Partililer şimdi kumarı geliştirmek üzerine bir yasa çıkarıyorsunuz. Allah razı olsun, buradan Sayın Garo Paylan çıkıyor ve bizleri bir konuda uyarıyor, helal ve haram konusunda uyarıyor, bunun ahlaki olup olmadığı konusunda uyarıyor.

AK PARTİ KUMARI YAYGINLAŞTIRIYOR BUNA KARŞI ÇIKANINIZ YOK

Genelde şöyle bir baktığımda tepkileriniz iki çeşit, iki sınıfta toplanıyor. Bir, ya olguları inkâr ediyorsunuz ya da iyi ve kötü ayrımını reddediyorsunuz. Ve bu topluma, hepimize iki kötülük yapıyorsunuz. Bunlardan birincisi şu: İfadelerinizdeki doğruluk değeriyle oynuyorsunuz, değerli arkadaşlar. Bakın, ben AK Parti kumarı yaygınlaştırıyor dediğimde buna karşı çıkanınız yok. Yani bilgisel doğruluk anlamında benim önermem sizin çıkartmaya çalıştığınız yasayla bire bir örtüşüyor.

“İNSANLARIN ZİHNİNİ BULANDIRACAKSINIZ”

E, buna kabul oyu vereceksiniz ama halkın karşısına çıkıp “Yok, o öyle değildi, yok, bu böyle değildi.” diyerek, insanların zihnini de bulandıracaksınız. Biraz düşünün istiyorum üzerinde, hepsi bu. Yani bizim anlaşmamızın temeli olan zihinlerimizdeki bilgisel doğruluk üzerindeki doğruluk ve yanlışlık üzerinde oynuyorsunuz.