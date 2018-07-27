27 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:01Güneş 05:48Öğle 13:17İkindi 17:11Akşam 20:33Yatsı 22:13
    • 31°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 26°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 95.662 0.89
  • Altın: 191,087 -0.03
  • Dolar: 4,8514 -0.04
  • Euro: 5,6496 -0.21

SP'li İslam'dan o yasaya tepki: Ahlâkın zeminiyle oynuyorsunuz

»
SP'li İslam'dan o yasaya tepki: Ahlâkın zeminiyle oynuyorsunuz
TBMM’de AK Parti’nin sunduğu yasa teklifi ile şans oyunlarında dağıtılan ikramiye oranı yüzde 59’dan 83’e çıkarıldı. SP'li vekil Cihangir İslam, düzenlemeye tepki göstererek "ahlakın zeminiyle oynuyorsunuz, bunu yapmayın" dedi.
SP'li İslam'dan o yasaya tepki: Ahlâkın zeminiyle oynuyorsunuz SP'li İslam'dan o yasaya tepki: Ahlâkın zeminiyle oynuyorsunuz SP'li İslam'dan o yasaya tepki: Ahlâkın zeminiyle oynuyorsunuz

TBMM’de AK Parti’nin sunduğu yasa teklifi ile şans oyunlarında dağıtılan ikramiye oranı yüzde 59’dan 83’e çıkarıldı.

Yasa AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Milli Gazete'nin haberine göre, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, içeriği ile ‘kumarı geliştirme’ye imkân veren bu yasa teklifine karşı çıktı ve hayır oyu verdiğini açıkladı.

Teklif oylanırken söz alan Cihangir, Meclis kürsüsünden, “Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın AK Parti Genel Başkanı ve siz AK Partililer, şimdi kumarı geliştirmek üzerine bir yasa çıkarıyorsunuz. İnsandaki, insan zihninin anlaşmadaki temeli olan mantıkla oynuyorsunuz, mantığın zeminiyle oynuyorsunuz, ahlakın zeminiyle oynuyorsunuz, bunu yapmayın” diyerek tepki gösterdi.

Saadet Partisi’nin İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, torba yasa teklifinin şans oyunlarında dağıtılan ikramiye oranının yüzde 59’dan 83’e çıkarılmasına Meclis kürsüsünden tepki gösterdi. Meclis kürsüsünden AKP’lilere seslenen Cihangir, “Kumarı yaygınlaştırıyorsunuz” dedi. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam’ın TBMM tutanaklarına geçen ve AKP sıralarına dönerek yaptığı konuşma şu şekilde: 

“Dün geçirdiğiniz yasayla değerli arkadaşlar, mahremiyeti yok ettiniz. Hani bir “selfie” vardı, hatırladınız mı? Bir hanımefendinin yatak odasına girilmiş, aynaya da rujla bir mesaj yazılmış, internette günlerce dolaştı. Bu yasayla bundan sonra siz şunu garanti ettiniz: Hepinizin ve hepimizin yatak odasına gecenin herhangi bir saatinde, herhangi bir hâlimizde, koçbaşıyla kapımız kırılarak bu devletin memurları tarafından girilebilir, bu yetkiyi onlara verdiniz. Şimdi, hayal gücünüzü biraz çalıştırın ve bunu detaylarıyla bir tasavvur edin.

“KUMARI GELİŞTİRMEK ÜZERİNE ÇIKAN BİR YASA”

Detaylarıyla tasavvur edin, empati böyle bir şey. Ama derdiniz büyük, gerçekten büyük ve ben size yardımcı olmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın AK Parti Genel Başkanı ve siz AK Partililer şimdi kumarı geliştirmek üzerine bir yasa çıkarıyorsunuz. Allah razı olsun, buradan Sayın Garo Paylan çıkıyor ve bizleri bir konuda uyarıyor, helal ve haram konusunda uyarıyor, bunun ahlaki olup olmadığı konusunda uyarıyor.

AK PARTİ KUMARI YAYGINLAŞTIRIYOR BUNA KARŞI ÇIKANINIZ YOK

Genelde şöyle bir baktığımda tepkileriniz iki çeşit, iki sınıfta toplanıyor. Bir, ya olguları inkâr ediyorsunuz ya da iyi ve kötü ayrımını reddediyorsunuz. Ve bu topluma, hepimize iki kötülük yapıyorsunuz. Bunlardan birincisi şu: İfadelerinizdeki doğruluk değeriyle oynuyorsunuz, değerli arkadaşlar. Bakın, ben AK Parti kumarı yaygınlaştırıyor dediğimde buna karşı çıkanınız yok. Yani bilgisel doğruluk anlamında benim önermem sizin çıkartmaya çalıştığınız yasayla bire bir örtüşüyor.

“İNSANLARIN ZİHNİNİ BULANDIRACAKSINIZ”

E, buna kabul oyu vereceksiniz ama halkın karşısına çıkıp “Yok, o öyle değildi, yok, bu böyle değildi.” diyerek, insanların zihnini de bulandıracaksınız. Biraz düşünün istiyorum üzerinde, hepsi bu. Yani bizim anlaşmamızın temeli olan zihinlerimizdeki bilgisel doğruluk üzerindeki doğruluk ve yanlışlık üzerinde oynuyorsunuz.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Dinin istismar edilmesini engellemek için bir mücadele içerisindeyiz''Dinin istismar edilmesini engellemek için bir mücadele içerisindeyiz'Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Erbaş, 'Dinin istismar edilmesine engel olmak için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir mücadele içerisindeyiz. Bunun yolu da Kuran kurslarından, imam hatip liselerinden ve ilahiyat fakültelerinden geçmektedir.' dedi.
Antalya Mevlevihanesi'nde 90 yıl sonra ilk semaAntalya Mevlevihanesi'nde 90 yıl sonra ilk semaAntalya'da restore edildikten sonra hizmete sunulan mevlevihanede 90 yıl sonra ilk kez sema yapıldı.
Düzce'de 'Millet Kıraathanesi' hizmete açıldıDüzce'de 'Millet Kıraathanesi' hizmete açıldıDüzce Valiliği tarafından hazırlanan "Millet Kıraathanesi" hizmete açıldı.
SP'li İslam'dan o yasaya tepki: Ahlâkın zeminiyle oynuyorsunuzSP'li İslam'dan o yasaya tepki: Ahlâkın zeminiyle oynuyorsunuzTBMM’de AK Parti’nin sunduğu yasa teklifi ile şans oyunlarında dağıtılan ikramiye oranı yüzde 59’dan 83’e çıkarıldı. SP'li vekil Cihangir İslam, düzenlemeye tepki göstererek "ahlakın zeminiyle oynuyorsunuz, bunu yapmayın" dedi.
Çorum'da halk otobüslerini 'gizli yolcular' denetleyecekÇorum'da halk otobüslerini 'gizli yolcular' denetleyecekÇorum'da toplu taşıma hizmetleriyle ilgili vatandaşların şikayetlerini en aza indirmek amacıyla kurulan ekip, otobüs sürücülerinin vatandaşlara karşı tavır ve tutumlarını denetleyecek.
Teknolojiye ayak uyduran kağıt toplayıcısıTeknolojiye ayak uyduran kağıt toplayıcısıİstanbul Tuzla'da kağıt toplayıcısı genç, işini kolaylaştırmak için teknolojiye ayak uydurdu. Kağıtlarını hoverboard (elektrikli kaykay) ile toplayan kağıt toplayıcısını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşıyor.
  • Çanakkale'de 40 yabancı uyruklu yakalandı26 Temmuz 2018 Perşembe 11:26
  • Damadı çıldırttılar! İşkenceler canından bezdirdi26 Temmuz 2018 Perşembe 10:45
  • Gelinini terk eden oğlunu bıçakladı!26 Temmuz 2018 Perşembe 10:41
  • Osmanlı askerinin emanetini 103 yıl sonra açtı26 Temmuz 2018 Perşembe 09:23
  • Hükümet'ten 'Güçlü kadın' projesi24 Temmuz 2018 Salı 09:48
  • Duvarı yıkan taksi evin salonuna girdi24 Temmuz 2018 Salı 09:10
  • İmece usulü yaptırılan 'Türkmen evleri' ile sosyalleşiyorlar23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:19
  • Dul kadına ev kiralamayana emsal ceza23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:06
  • Bursa'da 'mıhlama' rekoru denemesi23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:00
  • İntihar Önleme Timi iş başında23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri