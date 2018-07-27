27 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Bahçeli'den ekmek zammına tepki

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MHP lideri Bahçeli ekmeğe yapılan yüzde 15 zamma tepki göstererek, “Askıda ekmek projesi başlattığını" söyledi.
Bahçeli'den ekmek zammına tepki
Bahçeli'den ekmek zammına tepki Bahçeli'den ekmek zammına tepki Bahçeli'den ekmek zammına tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ekmeğe yapılan zamma tepki göstererek, 'Askıda ekmek projesini başlatıyorum' dedi. Gazetecilerin, “Talimat verdiniz mi” sorusunu da MHP Lideri, “Gerekli talimatları veriyoruz. Çalışmaları ve girişimleri başlatıyoruz” diye yanıtladı.

 

MHP Lideri Devlet Bahçeli, ekmeğe gelen yüzde 15’lik zammın ardından “Askıda ekmek projesi” başlattığını açıkladı. Bahçeli, ekmek fiyatlarındaki artışı nasıl değerlendirdiğini sorun gazetecilere şu yanıtı verdi: 

“Ekmek fiyatlarındaki artış dikkatle takip edilmeli. Ankara’da özellikle de Çankaya’dan başlamak üzere ‘Askıda ekmek projesi’ni başlatıyorum. Hali vakti yerinde her vatan evladı kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli. Eğer iki ekmek alacaksa üç ekmek parası ödemeli. Bir ekmeğin askıya alınmasını fırıncı ile paylaşmalı. Fakir fukara kardeşlerim, durumu yerinde olmayan insanlarımız fırına veya ekmek satılan yerlere gittiğinde ‘Bana askıdan bir ekmek verebilir misin?’ diyebilmeli. Böylelikle kültürümüzün dayanışma ve yardımlaşma dinamikleri harekete geçirilebilmeli. Unutmayalım ki, inancımız ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir’ esasına dayanmaktadır.”

Gazetecilerin, “Talimat verdiniz mi” sorusunu da MHP Lideri, “Gerekli talimatları veriyoruz. Çalışmaları ve girişimleri başlatıyoruz” diye yanıtladı.

 

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