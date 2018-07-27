27 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Türkiye’de ilk kez üretildi, 61 ülke sıraya girdi!

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Türkiye’de ilk kez üretildi, 61 ülke sıraya girdi!
Türkiye’de ilk kez Trabzon’da üretilen trifaze ani su ısıtıcısı için 61 ülke sıraya girdi.
Türkiye’de ilk kez üretildi, 61 ülke sıraya girdi! Türkiye’de ilk kez üretildi, 61 ülke sıraya girdi! Türkiye’de ilk kez üretildi, 61 ülke sıraya girdi!

Trabzon’da 4 yıldır trifaze ani su ısıtıcı projesi üzerinde çalışan Albayrak kardeşler bu projeyi hayata geçirdi. 380 volt ile çalışan trifaze ani su ısıtıcının seri üretime geçmesiyle yurtdışından Albayrak kardeşlere talepler gelmeye başladı. 61 ülkeye ‘Veito Blue S’ ismini verdikleri ani su ısıtıcıyı ihraç eden Albayrak kardeşler, Türkiye'nin ithalat rakamını düşürmeyi amaçlıyor. 1978 yılında aile şirketi olarak kurulan fabrika şimdilerde Beşikdüzü ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde 85 kişiye istihdam sağlıyor.

Cemsan Elektrikli Cihazlar Sanayi ve Ticaret Şirketi ortaklarından Cemil Albayrak, trifaze ani su ısıtıcı sistemini Türkiye’de ilk kez hayata geçirdiklerini belirterek, “1978 yılında bu işe başladık. Babamız bu üretime başladı sonrasında biz 3 kardeş olarak bu işi devam ettiriyoruz. 

Ürettiğimiz ürünleri dünyaya ihraç ediyoruz. Trifaze ürünümüz yani 380 olan sanayi elektrikle üretilen 4 yıllık bir projemizdi ve bunu hayata geçirdik. Türkiye’ye sanayi elektriği evlere verilmeye başlandı. Çok ciddi bir pazarı var. Bu ihtiyacı Türkiye’de ilk kez biz yaparak karşılamış olduk. Farklı markalarda ithal ürünler geliyordu artık Türkiye ekonomisine katkı sağlamış olacağız. İthalata bir nebze olsun engel olmuş olacağız” dedi.

61 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Albayrak, “Yeni bir ürün insanların bunu tanıyıp anlaması için biraz süreç geçecek. Fakat ekonomi anlamında düşündüğümüzde evimize hem su hemde enerji ekonomisi sağlayacak. Çünkü bunu ihtiyaç duyulduğu zaman kullanıyorsunuz. Evin ne zaman su ihtiyacı varsa açıyorsun enerji harcamaya başlıyor, kapatıyorsunuz hiçbir enerji harcamıyor. 

Ergonomik bir yapıya sahip istediğiniz yere konumlandırabiliyorsunuz. Evinizde herhangi bir yer kaplamıyor. Dünya pazarında ABD, Kanada, İngiltere, Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri tamamı var. Bu işin anavatanı olan Çin’e de bu ürünlerimizi gönderiyoruz. Toplamda 61 ülkeye burada ürettiğimiz ürünleri ihraç ediyoruz. Ülke sayımızı çok kısa zamanda 100’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“BU İŞİN ANAVATANI OLAN ÇİN’E DE BU ÜRÜNLERİMİZİ GÖNDERİYORUZ”

Türkiye’nin ithalatını düşürebilecek her türlü ürünü üretebileceklerini dile getiren Albayrak, “Küçük ev aletlerinde üretebileceğimiz birçok ürün daha var. Ülkemizin ithalatını düşürebilecek her türlü ürüne varız. Biz bunları üretmeye hazırız. Yeter ki ham maddeye ulaşalım. Biz bunu rahatlıkla yapabiliriz. 

Hedefimiz küçük ev aletlerinde çok büyük bir marka olmak. Sadece Türkiye’de değil dünyada şofben ve ısıtıcı denildiğinde akla gelen bir marka olmak istiyoruz. Türkiye’de 350 noktada güçlü bir servis ağımız var. Biz ürünlerimiz tasarım olarak diğer firmalardan farklı olarak üretiyoruz. İnsanların kafesine, evlerin terasına, banyoların içine tasarımı bozmayacak ürünler üretiyoruz. Biz bir aile şirketiyiz.

Bu işe ilk başladığımızda babam ve 3 kardeş vardık. Bu işin hamurundan geldiğimiz için çok iyi biliyoruz. Şuanda 85 çalışanımız var. İnşallah bu sayı 185 olacak. Tamamıyla bilgisayarlı makineler kullanıyoruz. Hata yapamayız. Onun için makinelerimizin tamamı bilgisayarlı. İnsanın hatasını engelleyecek şekilde dizayn edilmişler. Dünyada marka olmuş makineleri kullanıyoruz. Çünkü biz görsele hitap ediyoruz kaliteden ödün veremeyiz” ifadelerini kullandı.

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