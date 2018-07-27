27 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Ticaret Bakanlığı: Ekmeğe zam yok

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın ekmeğe yüzde 15 zam yapılacağına ilişkin açıklamasının ardından Ticaret Bakanlığı "Ekmek fiyatı belirleme yetkileri yok." dedi.
Ticaret Bakanlığı: Ekmeğe zam yok
Ticaret Bakanlığı: Ekmeğe zam yok Ticaret Bakanlığı: Ekmeğe zam yok Ticaret Bakanlığı: Ekmeğe zam yok

Ticaret Bakanlığı'ndan dün açıklanan ekmekzammı ile ilgili açıklama geldi. Bakanlık, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun zam yapma yetkisinin olmadığını açıkladı.

"EKMEK FİYATI BELİRLEME YETKİSİ YOK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Ekmek zammını onaylamadıklarını belirten İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz ise, dava açarak zammı geri almaya çalışacaklarını belirtti.

FIRINCILAR FEDERASYONU AÇIKLAMIŞTI

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yükselen maliyetleri gerekçe göstererek ekmek fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldığını duyurmuştu. Yapılan bu zamla 250 gramlık bir ekmek yaklaşık 1.50 TL olacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, zamla ilgili şunları söylemişti:

"Bugünden itibaren yayınlayacağımız genelgeyle birlikte ekmeğin Türkiye'de azami fiyatı 5 lira olan fiyatı, 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacak. Yani enflasyon oranları göz önünde bulundurularak 2 yılı aşkın bir süredir fiyat değişikliği olmadığını göz önünde bulundurursak, yüzde 15 bir fiyat artışı söz konusu olacak."

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