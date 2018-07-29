‘Büyük Türkiye Platformu’ adı altında yürüttüğü partileşme çalışmasında sona gelen Erbakan Vakfı Başkanı Fatih Erbakan’ın, partisinin kuruluş dilekçesini yakında İçişleri Bakanlığı’na vereceği bildirildi.
SP’nin son seçimlerde aldığı başarısız sonucun da süreçte etkili olduğu öne sürülürken, yeni parti için kulislerde ‘Yeni Refah’ ve ‘Yeniden Refah’ gibi isimler konuşuluyor.
Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekir, “Amacımız partimizi kurarak genel seçimlere girmekti, çalışmalarımızı da buna göre yoğunlaştırmıştık ama erken seçim kararı üzerine bekleme tercih edildi. Kendi partimizi kurup Erbakan hocamızın kaldığı yerden ikinci 40 yılı başlatma arzusundayız."
29 Temmuz 2018 Pazar29 Şevval 1439
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Fatih Erbakan parti kuruyor
‘Büyük Türkiye Platformu’ adı altında yürüttüğü partileşme çalışmasında sona gelen Erbakan Vakfı Başkanı Fatih Erbakan’ın, partisinin kuruluş dilekçesini yakında İçişleri Bakanlığı’na vereceği bildirildi.
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