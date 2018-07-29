29 Temmuz 2018 Pazar29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:04Güneş 05:50Öğle 13:17İkindi 17:11Akşam 20:31Yatsı 22:10
    • 33°C Adana
    • 36°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 33°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 95.585 0.81
  • Altın: 190,781 -0.19
  • Dolar: 4,8498 -0.07
  • Euro: 5,6540 -0.13

Borcu olanlar dikkat!

»
Borcu olanlar dikkat!
Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 31 Temmuz Salı günü mesai bitimine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.
Borcu olanlar dikkat! Borcu olanlar dikkat! Borcu olanlar dikkat!

 

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Vergi ve Diğer Bazı  Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki alacakların  yapılandırılmasında son günlere girildi.

Son başvuru gününün 31 Temmuz Salı olduğu yapılandırma imkanından  yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden, www.gib.gov.tr ile e-devlet  (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de müracaatta bulunabiliyor. Yığılma yaşanmaması  için vatandaşların son günü beklemeden başvuruda bulunması önem taşıyor.

VERGİ DAİRELERİNE ÖDEMELER İSE EYLÜL AYINDA YAPILACAK

Yeniden yapılandırma başvuruları devam ederken, vatandaşların  haberlerinin olmadığı borçlarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Mükellefler,  devlete borcunun bulunup bulunmadığını "www.gib.gov.tr"den ya da Gelir İdaresi  Başkanlığının (GİB) mobil uygulamasından sorgulayarak öğrenebiliyor.

Yapılandırmadan yararlanan vatandaşlar, borç aslını ve Yurt İçi  Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanan tutarı ödemesi  halinde, gecikme faizini, zammını ve vergi cezalarını ödemeyecek. Vergi aslına  bağlı olmayan cezaların yüzde 50'sinin ödenmesi durumunda da kalan yüzde 50'si  tahsil edilmeyecek.

Vadesi 31 Aralık 2013'ten önce olan 100 lira ve altındaki borçlar ise  başvuru aranmadan silinecek.

PEŞİN ÖDEME AVANTAJI

Yapılandırma kapsamında başvuran ve peşin ödemeyi seçen mükellefler  neredeyse vergi borçlarının sadece anaparasını ödeyerek bu fırsattan  yararlanabilecek. Düzenlemeyle birikmiş vergi borçlarının varsa vergi ziyaı  cezaları silinecek, hesaplanan gecikme faizi ve zamları ise ilgili dönemlerde  geçerli Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanarak yeniden yapılandırılacak.

Yapılandırılan borçların peşin 1 Ekim 2018'e kadar ödenmesi halinde,  hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25  indirim yapılacak.

Eylül ayında peşin ödeme yapamayan vatandaşlar, taksitle ödeme  seçeneğini kullanabilecek. Bu durumda da birinci taksiti ödedikten sonra ikinci  taksitin ödeme süresinde yani kasım ayında, kalan borcunun tamamını ödeyen  mükelleflere de indirim yapılacak. Bu kez Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, idari para  cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim uygulanacak. Buna göre, ödemelerin peşin  veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılması halinde, ödenecek tutarda  katsayı artışı olmayacak.

Yapılandırılan borçlar, peşin ödemenin yanı sıra 2'şer aylık dönemler  halinde 6, 9, 12 veya 18 taksitle de ödenebilecek. Bu takdirde tercih edilen  ödeme süresine göre çeşitli oranlarda katsayı uygulanacak.

KREDİ KARTIYLA ÖDEME

Yapılandırılan borçların kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi  de mümkün olacak. Kredi kartıyla ödemeler, "www.gib.gov.tr"de yer alan internet  vergi dairesinden gerçekleştirilecek. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem  tarihi itibarıyla borç ödenmiş olacak.

Yapılandırmadan yararlanmak için ilk iki taksitin tam ve süresinde  ödenmesi gerekecek. Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi  halinde, yapılandırma hakkı kaybedilecek.

Kanun kapsamında, 31 Mart ve öncesi döneme ait vergi, resim ve harç  borçları yer alıyor. Ayrıca, düzenlemeden, askerlik, seçim, nüfus, trafik idari,  karayolları taşıma, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş para cezalarıyla Radyo ve  Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen para cezası borçları olanlar  yararlanabiliyor. Vadesi 18 Mayıs'tan önce olan ecrimisil, kaynak kullanım  destekleme fonu, öğrenim kredisi, katkı kredisi alacakları ve haksız yere  yararlanılan destek ödemeleri gibi diğer kamu alacakları da kapsamda bulunuyor.

VARLIK BARIŞI

Kamuoyunda "varlık barışı" olarak bilinen düzenleme kapsamında, yurt  dışında bulunan varlıklar, 30 Kasım'a kadar banka veya aracı kurumlara  bildirilmesi halinde bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye  getirilecek. Bu düzenlemeden 31 Temmuz'a kadar yararlanılması ve gerekli  yükümlülüklerin yerine getirilmesi koşuluyla herhangi bir vergi de alınmayacak.

DİĞER VERGİ VE ÖDEMELER İÇİN DE SON GÜN

Öte yandan, bu yıla ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 2. taksit  ödemesi ile geçen yıl elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisi 2.  taksit ödemesi için de son gün 31 Temmuz olarak belirlendi. 7020 sayılı Bazı  Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan  borçların 7. taksit ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına  İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 9. taksit ödeme süreleri de  salı günü sona erecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Borcu olanlar dikkat!Borcu olanlar dikkat!Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 31 Temmuz Salı günü mesai bitimine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.
Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! İptal edildiBankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! İptal edildiDanıştay 15. Dairesi, bankaların "hesap işletim ücreti" almasını düzenleyen yönetmelik hükmünü iptal etti. Daire, yönetmeliğin "tahsis ücreti, nakit avans çekim ücreti, kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemelere" ilişkin hükmün iptal istemini ise reddetti.
İlk Rus eti Türkiye'ye geldiİlk Rus eti Türkiye'ye geldiRusya, Türkiye'ye sığır eti tedarik etmeye başladı
300 milyar $’lık sefer başlıyor300 milyar $’lık sefer başlıyorTicaret Bakanlığı, Türkiye’nin küresel ticaretten aldığı payı artırmak amacıyla 100 günlük ajanda için kolları sıvadı. Bakan Ruhsar Pekcan, 300 milyar dolarlık ihracat hedefi için yeni pazarlara sefere çıkıyor
Ticaret Bakanlığı: Ekmeğe zam yokTicaret Bakanlığı: Ekmeğe zam yokTürkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın ekmeğe yüzde 15 zam yapılacağına ilişkin açıklamasının ardından Ticaret Bakanlığı "Ekmek fiyatı belirleme yetkileri yok." dedi.
Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de kuzu vurgunu!Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de kuzu vurgunu!Tarım Federasyonu Derneği’nin bir şirket aracılığıyla 40 kişiyi ‘kuzu üreteceğiz’ vaadiyle 2,5 milyon TL dolandırdığı iddia edildi. Şirketin hiçbir faaliyette bulunmadığını fark eden mağdurlar soluğu savcılıkta aldı.
  • Ulusoy’un Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı oteli icradan satışa çıktı27 Temmuz 2018 Cuma 09:31
  • Köprü ve otoyollardan büyük gelir27 Temmuz 2018 Cuma 09:25
  • "İlk kuyumuzu açacağız!"27 Temmuz 2018 Cuma 00:46
  • Bakan resmen açıkladı! Dev paket tamam...27 Temmuz 2018 Cuma 00:37
  • Sur'da terör mağduru kadınlara kuaförlük hizmeti26 Temmuz 2018 Perşembe 13:55
  • Ekmeğe yüzde 15 zam26 Temmuz 2018 Perşembe 13:37
  • İtalyan devi Türkiye'den şirket satın aldı26 Temmuz 2018 Perşembe 11:30
  • Milyonlarca emekliye müjde: Ödemeler bugün...26 Temmuz 2018 Perşembe 10:42
  • MHP'li Enginyurt'tan fındık fiyatı için öneri26 Temmuz 2018 Perşembe 10:08
  • Fitch'ten Türkiye tahmini25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:47
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri