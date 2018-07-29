İnce: 1250 delege imza vermezse, çekilirim kenara

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu İnce, kurultay çağrısı yaparak, "Yarın 1250 delege imza vermezse, ben çekilirim kenara" dedi.



"PARTİNİN OYU YÜZDE 15'E DÜŞERSE SENİN ADAYLIĞIN NE İŞE YARAYACAK?""

"Anadolu'da 100 milletvekili geziyor. 'İmzanı geri al' diye baskı yapıyorlar." diyen İnce, " Bunları sadece Genel Başkan'a gösteririm. Ses kayıtları, mesajlar var. Bu 100 milletvekili illerde ne arıyor, rahibi mi, ekonomiyi mi anlatıyorlar? Ben şimdiden uyarıyorum, tehlikeyi görüyorum. Yerel seçimler var, belediyelerin yarısını kaybediyoruz. Belediye başkanlarına, meclis üyelerine sesleniyorum. Partinin oyu yüzde 15'e düşerse senin adaylığın ne işe yarayacak? Ancak masraf olacak." ifadesini kullandı.

CHP'LİLERE ÇAĞRI

İnce "Yerel seçimler var kurultay yapılmaz" diyorlar, İyi Parti, AK Parti yapıyor, biz neden yapmıyoruz. 500, 600 imza ile değil 900-1000 imza ile olmalı. Hepsini yarın saat 10:00'da NOTER'lere çağırıyorum. Yarın 1250 arkadaşımız imza vermezse, ben çekilirim kenara. 50 günde neler yaptık, 500 günde neler yapabiliriz, varın siz düşünün. Yapacağımıza, başaracağımıza inanıyorum. Türkiye'nin kaderi 1250 delegenin vicdanına bağlı.'' ifadelerini kullandı.



TUNCAY ÖZKAN'A YÜKLENDİ

Daha önce 24 Haziran akşamı alkollü olduğu için ekrana çıkamadığı haberleriyle ilgili, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Tuncay Özkan'ı suçlayan İnce şunları söyledi: "İnsan içine çıkamayacak durumdaydı yalanını uyduranlar. Sıradan ve kaba adam diyenler. O yalanı yandaş medyaya uyduranlardır. Konuyu burada kapatıyorum." dedi.