30 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Koray Aydın'ın gafına gülenlerin konuya açıklık getirmesi lazım

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Bu gaf karşısında iştahla gülen isimlerin konuya açıklık getirmesi gerekmektedir. İçeride böyle bir kumpas kurulmuş olabilir mi?" dedi.
Koray Aydın'ın gafına gülenlerin konuya açıklık getirmesi lazım
Koray Aydın'ın gafına gülenlerin konuya açıklık getirmesi lazım Koray Aydın'ın gafına gülenlerin konuya açıklık getirmesi lazım Koray Aydın'ın gafına gülenlerin konuya açıklık getirmesi lazım

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli." demesi ve ardından bazı partililerin tepki göstermesine ilişkin, "Bu gaf karşısında iştahla gülen isimlerin konuya açıklık getirmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre Yalçın, Aydın'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde bekleyen partililere hitap ederken kullandığı ifadeler ve bazı partililerin buna tepki göstermesi konusunu değerlendirdi.

"Oradaki kitle kimi yuhaladı? MHP Lideri Bahçeli'yi mi yoksa Koray Aydın'ın gafını mı?" sorusunu yönelten ve bu soruların cevabının verilmesini isteyen Yalçın, şunları kaydetti:

"İçerideki görüşmeden üç kişi dışarı çıkıyor. Sonra Koray Aydın, 'Devlet Bahçeli' gafını yapıyor. Ardından gülüşmeler başlıyor ve 50-60 kişilik bir grup yuh çekiyor. Bu gaf karşısında iştahla gülen isimlerin konuya açıklık getirmesi gerekmektedir. İçerde böyle bir kumpas kurulmuş olabilir mi? Bunu da sorularımıza ekliyoruz." 

AA

 

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