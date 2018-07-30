30 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı

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Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı
Liselere yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında liselere yerleştirme sonuçları açıklandı. 13 Temmuz'da tamamlanan tercih sürecinin ardından günlerdir beklemede olan öğrenciler, sonuçların açıklanmasıyla birlikte, kendilerine ait LGS yerleştirme sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki, LGS tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

Bu yıl ilk kez uygulanan LGS'nin sonuçlarının açıklanması ardından tercih işlemini tamamlayan yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS yerleştirme sonuçları az önce açıklandı. İyi bir liseye yerleşme hayali kuran öğrenciler sonuçlarını, e-Okul VBS üzerinden öğrenebilir. İşte, LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS tercih işlemlerini e-Okul uygulaması üzerinden tamamlayan öğrenciler ve ailelerinin günlerdir beklediği LGS tercih sonuçları e Okul VBS üzerinden beklendiği gibi 30 Temmuz'da açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adayları yoğun şekilde sonuç sorgulama ekranını araştırmaya başladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan LGS tercih sonuçları değerlendirme işlemleri tamamlanarak tercih yapan adayların erişimine açıldı. Öğrenci ve veliler, sınav sonuçlarını "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden öğrenebilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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