30 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Polis, tartıştığı meslektaşının boğazını kesti

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Polis, tartıştığı meslektaşının boğazını kesti
Malatya'da, bir polis memuru merkezde tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü
Polis, tartıştığı meslektaşının boğazını kesti Polis, tartıştığı meslektaşının boğazını kesti Polis, tartıştığı meslektaşının boğazını kesti

Olay, sabah saatlerine Meydanbaşı Mahallesinde bulunan Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde meydana geldi. Merkezde görevli iki polis memuru arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada, polislerden birisi bıçakla meslektaşının boğazını kesti. Ağır yaralı olarak Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan polis memuru, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Şüpheli polis memuru, silah arkadaşları tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

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