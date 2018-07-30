30 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Tanesi 500 TL oldu! Siparişlere yetişemiyor

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Tanesi 500 TL oldu! Siparişlere yetişemiyor
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde üretilen deve kuşu yavruları yumurtadan çıktığından itibaren 500 lira fiyatla alıcı bekliyor.
Tanesi 500 TL oldu! Siparişlere yetişemiyor Tanesi 500 TL oldu! Siparişlere yetişemiyor Tanesi 500 TL oldu! Siparişlere yetişemiyor

997 yılında kurulan çiftlikte 4 deve kuşu ailesi ile üretim yapan Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bölümü, yılda bir dişi deve kuşundan 20-25 civciv elde ediyor. Bir ailede 2 dişi, 1 erkek deve kuşu bulunuyor.

ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Deve kuşları ilkbaharda yumurtlamaya başlıyor ve sonbahara kadar yumurtlama devam ediyor. Bir deve kuşu 42 günde yumurtadan çıkarak dünyaya gözünü açıyor. Fakültede üretilen deve kuşu yumurtaları ise tanesi 100 liradan satılıyor. Kasaplık olacak civcivler yaklaşık 1 yaşında kesime uygun hale gelirken, damızlık olacak civcivler erkeklerde 3, dişiler de 2 yıl sonra üretim olgunluğuna geliyor. Bir dişi deve kuşundan bir üretim sezonunda ortalama 50 yumurta ve bu yumurtalardan da yaklaşık 20-25 civciv elde ediliyor. Türkiye’de üretimi yok denecek kadar az olan deve kuşu yavrularını almak için girişimciler sıraya giriyor.

Üniversitedeki çiftliği ve üretim sürecini anlatan Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ak, “Deve kuşu yetiştiriciliği Türkiye’de ilk defa 1995 yılında Antalya Manavgat’da başlamış olup, ikinci tesis Kırşehir Kaman’da, üçüncüsü ise üniversitemizin bünyesinde Bursa’da kurulmuştur. 1997 yılından bu yana biz burada deve kuşu üretimini sürdürüyoruz.

Üniversitemizde şu an 4 deve kuşu ailesi ile üretim yapıyoruz. Bir ailede 2 dişi, 1 erkek deve kuşu bulunuyor. Deve kuşları ilkbaharda yumurtlamaya başlıyor ve sonbahara kadar yumurtlama devam ediyor. Yumurtaları günlük olarak toplayıp serin bir odada bir hafta süreyle depoluyoruz. Yumurtaları haftalık olarak kuluçka makinesine yükleyerek 42 günün sonunda civcivlerimizi elde diyoruz.

Bu süreçten sonra civcivlerimiz damızlık ve kasaplık olarak ayrılıyor. Kasaplık olacak civcivlerimiz yaklaşık 1 yaşında kesime uygun hale gelirken damızlık olacak civcivler erkeklerde 3, dişilerde 2 yıl sonra üretim olgunluğuna geliyor. Bir dişi deve kuşundan bir üretim sezonunda ortalama 50 yumurta ve bu yumurtalardan da yaklaşık 20-25 civciv elde edilmekte. Deve kuşu yetiştiriciliğinin en önemli sebebi sağlıklı kırmızı et üretmeleri ve kıymetli derileridir.

Deve kuşu derisi timsah ve fil derilerinden sonra en değerli derilerden birisi olarak kabul edilmektedir. Deve kuşu derisi; cüzdan, kemer, ayakkabı, bot ve şapka gibi he türlü deri eşya yapımında kullanılmakta ve yüksek fiyatlarla alıcı bulmaktadır. Yağ ve kolesterol içeriği düşük sağlıklı eti özellikle belli yaşın üzerindeki fertlere ve kalp ve damar hastalığı olanlara tavsiye edilen bir kırmızı et. Biz deve kuşu yavrularını 500 liradan satıyoruz. Deve kuşu yumurtasını ise 100 liradan satmaktayız. Ülkemizde deve kuşu üretimi azaldığı için talep çok fazla taleplere yetişmekte zorlanıyoruz” dedi.

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