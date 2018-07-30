30 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Erzurum’da bir garip hırsızlık!

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Erzurum’da bir garip hırsızlık!
Erzurum'da yaklaşık 3 yıl önce Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yöresel halk oyunlarından bar ekibinin heykelinde davulcunun tokmağı, zurnacının da zurnası çalındı.
Erzurum’da bir garip hırsızlık! Erzurum’da bir garip hırsızlık! Erzurum’da bir garip hırsızlık!

 

Erzurum Kent Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında yaptırılan şehrin yöresel halk oyununu temsil eden erkek bar ekibi heykelini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Heykelde bulunan davulcu figürünün elinde tutuğu tokmak ile diğer figürün zurnasının yerinde olmadığını gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdiler. 

Belediye yetkilileri, heykellerden çalınan tokmak ve zurnanın maddi anlamda bir değerinin olmadığını belirtti. 

Vatandaşlar ise, “Devletin malını çalmak doğru değil gerçek tokmak ve zurna değil insanlar bunu neden çalar çocuklar oyun oynamak amacıyla da kırmış olabilir. Bu bizim yöresel bir halk oyunumuzu simgeleyen heykeller bunlara zarar verilmemesi lazım” dedi. 
Emniyet ekipleri heykele zarar vererek hırsızlık yapan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. 

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