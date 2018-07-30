30 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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'İran parası ölüm sarmalına girdi'

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Dolar/Riyal kuru 102.000`i aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bir günlük değer kaybı yüzde 12,5 oldu. Prof. Dr. Steve Hanke, "Riyal, klasik bir ölüm sarmalına girdi." dedi.
'İran parası ölüm sarmalına girdi'
'İran parası ölüm sarmalına girdi' 'İran parası ölüm sarmalına girdi' 'İran parası ölüm sarmalına girdi'

ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırım mesajları ülkenin para birimi Riyal'de satışların yoğunlaşmasına neden oluyor.
 
Gelişmekte olan ekonomlere ilişkin analizleri ve döviz kuru tahminleri ile tanınan John Hopkins Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Steve Hanke'ye göre İran Riyali ölüm sarmalına girdi.
 
Hanke, "Riyal, klasik bir ölüm sarmalına girdi." dedi.
 
Yaptırımların Ağustos ayında yürürlüğe gireceğği endişesi Riyal'de sert değer kaybına yol açtı. Pazar günü kara borsada 1 doların değeri 100.000 Riyal seviyesini aştı.
 
Dolar/Riyal kuru 102.000'i aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bir günlük değer kaybı yüzde 12,5 oldu.
 
İran'da riyalin dolar karşısında değer kaybetmesinin önlenememesi üzerine dolar kuru 42 bin riyale sabitlenmişti. Böylece öne çıkan kara borsa değer kaybının daha da hızlanmasına neden oldu. Değer kaybeden riyali elden çıkarmak isteyen İranlılar, döviz büroları önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. 
 

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