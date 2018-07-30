TİP, geçen aralık ayında yeniden açılarak, siyaset sahnesine katılmıştı. TİP’in kurucuları arasında Türkiye Komünist Partisi’nin eski genel başkanı Erkan Baş ve Barış Atay da vardı. Erkan Baş, İstanbul üçüncü bölgeden; Atay memleketi Hatay’dan milletvekili seçildi.
30 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılıyor!
HDP İstanbul ve Hatay milletvekilleri Erkan Baş ve Barış Atay’ın partiden ayrılarak, Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katılacakları öğrenildi.
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