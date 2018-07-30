30 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:05Güneş 05:51Öğle 13:17İkindi 17:11Akşam 20:30Yatsı 22:09
    • 33°C Adana
    • 38°C Adıyaman
    • 29°C Afyon
    • 36°C Ağrı
    • 34°C Amasya
    • 33°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 33°C Artvin
    • 36°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 95.911 0.34
  • Altın: 192,164 0.72
  • Dolar: 4,8913 0.86
  • Euro: 5,7140 1.06

Bankaların kârı dudak uçuklattı!

»
Bankaların kârı dudak uçuklattı!
Bankacılık sektörünün haziran sonu itibarıyla net kârı 28 milyar 921 milyon TL’ye çıkarken, sektörün aktif büyüklüğü 3 trilyon 671 milyar TL oldu.
Bankaların kârı dudak uçuklattı! Bankaların kârı dudak uçuklattı! Bankaların kârı dudak uçuklattı!

Türk bankacılık sektörünün Haziran sonu itibarıyla net kârı 28 milyar 921 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bankaların karı 25,35 milyar TL olmuştu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Haziran 2018 döneminde sektörün aktif büyüklüğü 3 trilyon 671 milyar 537 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2017 yılsonuna göre 413 milyar 694 milyon TL (%12,7) arttı.

Haziran 2018 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 353 milyar 170 milyon TL, menkul değerler 431 milyar 613 milyon TL oldu. 2017 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü %12,7, krediler %12,1 oranında ve menkul değerler toplamı %7,5 oranında artış gösterdi. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %3 olarak gerçekleşti.

KOBİ kredileri yüzde 17 arttı

BDDK, KOBİ kredileri tablosunun hazırlanmasında esas alınan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımının 24.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile güncellendiğini anımsattı. Buna bağlı olarak Haziran 2018 döneminde KOBİ kredileri bir önceki aya göre %17,1 artışla 646 milyar 107 milyon TL olurken, toplam KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı %0,8 arttı. Tanım değişikliği nedeniyle, alt KOBİ sınıfları arasında müşteri sayısı ve kredi tutarları bakımından geçişmeler gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2017 yılsonuna göre %11 artışla 1 trilyon 899 milyar 147 milyon TL oldu.

2017 yılsonuna göre özkaynak toplamı %9,9 artışla 394 milyar 672 milyon TL olurken, sermaye yeterliliği standart oranı ise %16,3 seviyesinde geldi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ekmek zammıyla ilgili kritik açıklama!Ekmek zammıyla ilgili kritik açıklama!Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına zam konusunda açıklamalarda bulundu.
Bankaların kârı dudak uçuklattı!Bankaların kârı dudak uçuklattı!Bankacılık sektörünün haziran sonu itibarıyla net kârı 28 milyar 921 milyon TL’ye çıkarken, sektörün aktif büyüklüğü 3 trilyon 671 milyar TL oldu.
'İran parası ölüm sarmalına girdi''İran parası ölüm sarmalına girdi'Dolar/Riyal kuru 102.000`i aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bir günlük değer kaybı yüzde 12,5 oldu. Prof. Dr. Steve Hanke, "Riyal, klasik bir ölüm sarmalına girdi." dedi.
Tanesi 500 TL oldu! Siparişlere yetişemiyorTanesi 500 TL oldu! Siparişlere yetişemiyorUludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde üretilen deve kuşu yavruları yumurtadan çıktığından itibaren 500 lira fiyatla alıcı bekliyor.
MÜSİAD'dan kritik faiz mesajı!MÜSİAD'dan kritik faiz mesajı!MÜSİAD Başkanı Kaan, "Faiz konusunda özellikle hassasız. Birilerinin faizle piyasaya ayar vermesini doğru bulmuyoruz. Faiz artırmak, artık Türkiye'de kuru baskı altına alacak bir unsur değil." yorumunda bulundu.
EPDK'den 'ön ödemeli doğalgaz sayacı' açıklamasıEPDK'den 'ön ödemeli doğalgaz sayacı' açıklamasıEnerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, ön ödemeli ile faturalı sayaç kullanan tüketiciler arasındaki eşitsizlik ve farklı uygulamaları ortadan kaldırmayı amaçlayan düzenleme yapıldı.
  • Borcu olanlar dikkat!29 Temmuz 2018 Pazar 13:14
  • Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! İptal edildi29 Temmuz 2018 Pazar 13:10
  • İlk Rus eti Türkiye'ye geldi28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:21
  • 300 milyar $’lık sefer başlıyor28 Temmuz 2018 Cumartesi 03:20
  • Ticaret Bakanlığı: Ekmeğe zam yok27 Temmuz 2018 Cuma 13:48
  • Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de kuzu vurgunu!27 Temmuz 2018 Cuma 13:03
  • Ulusoy’un Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı oteli icradan satışa çıktı27 Temmuz 2018 Cuma 09:31
  • Köprü ve otoyollardan büyük gelir27 Temmuz 2018 Cuma 09:25
  • "İlk kuyumuzu açacağız!"27 Temmuz 2018 Cuma 00:46
  • Bakan resmen açıkladı! Dev paket tamam...27 Temmuz 2018 Cuma 00:37
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri