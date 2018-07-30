Bankaların kârı dudak uçuklattı!

Bankacılık sektörünün haziran sonu itibarıyla net kârı 28 milyar 921 milyon TL’ye çıkarken, sektörün aktif büyüklüğü 3 trilyon 671 milyar TL oldu.

Türk bankacılık sektörünün Haziran sonu itibarıyla net kârı 28 milyar 921 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bankaların karı 25,35 milyar TL olmuştu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Haziran 2018 döneminde sektörün aktif büyüklüğü 3 trilyon 671 milyar 537 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2017 yılsonuna göre 413 milyar 694 milyon TL (%12,7) arttı.

Haziran 2018 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 353 milyar 170 milyon TL, menkul değerler 431 milyar 613 milyon TL oldu. 2017 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü %12,7, krediler %12,1 oranında ve menkul değerler toplamı %7,5 oranında artış gösterdi. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %3 olarak gerçekleşti.

KOBİ kredileri yüzde 17 arttı

BDDK, KOBİ kredileri tablosunun hazırlanmasında esas alınan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımının 24.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile güncellendiğini anımsattı. Buna bağlı olarak Haziran 2018 döneminde KOBİ kredileri bir önceki aya göre %17,1 artışla 646 milyar 107 milyon TL olurken, toplam KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı %0,8 arttı. Tanım değişikliği nedeniyle, alt KOBİ sınıfları arasında müşteri sayısı ve kredi tutarları bakımından geçişmeler gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2017 yılsonuna göre %11 artışla 1 trilyon 899 milyar 147 milyon TL oldu.

2017 yılsonuna göre özkaynak toplamı %9,9 artışla 394 milyar 672 milyon TL olurken, sermaye yeterliliği standart oranı ise %16,3 seviyesinde geldi.