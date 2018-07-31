31 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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'insanlık ölmemiş' dedirten an!

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'insanlık ölmemiş' dedirten an!
Bayrampaşa Sağmalcılar Viyadüğü üzerinde seyir halindeki tıra çarpması sonucu yere savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü için vatandaşlar adeta seferber oldu.
'insanlık ölmemiş' dedirten an! 'insanlık ölmemiş' dedirten an! 'insanlık ölmemiş' dedirten an!

Kaza, geçtiğimiz 22 Haziran Cuma günü saat 08.30 sıralarında Bayrampaşa Sağmalcılar Viyadüğü Vatan Caddesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde iş yerine gitmek için motosiklete binerek yola çıkan sürücü, taksinin sıkıştırması sonucu önünde seyreden tıra çarptı. Kaza sonucu motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, sert bir şekilde yere düştü. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler seyir halinde olduğu esnada yoldan geçen sürücüler yaralıya müdahale etmek için durdu.

 BAŞININ ALTINA PASPAS KOYUP, ELİNİ BIRAKMADILAR

 Kazanın şokuyla yerde kalan yaralı sürücünün yanına ilk olarak çarptığı tır şoförü geldi. Daha sonra diğer vatandaşlarda suyla yüzünü yıkadı. Yaralının başının asfalta değdiğini fark eden başka bir motosiklet sürücüsü ise tır şoföründen altına koymak için eşya istedi. Koşarak aracına giden tır şoförü paspas getirerek yaralının başının altına koydu. O esnada yaralının yüzünü yıkayan vatandaşın, yaralının elini bir an olsun bırakmaması “insanlık ölmemiş” dedirtti. Olayın ardından bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

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