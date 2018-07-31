31 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:07Güneş 05:52Öğle 13:17İkindi 17:10Akşam 20:29Yatsı 22:07
    • 29°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 25°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 96.158 0.60
  • Altın: 193,266 0.79
  • Dolar: 4,9182 1.41
  • Euro: 5,7638 1.94

Dolar güne nasıl başladı!

»
Dolar güne nasıl başladı!
Dolar/TL, ABD yaptırımlarına ilişkin devam eden endişelerle tarihi zirvesinin hemen altında 4.90 civarında işlem görmeyi sürdürürken piyasalar Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın üçüncü enflasyon raporunda vereceği mesajlara odaklanmış durumda.
Dolar güne nasıl başladı! Dolar güne nasıl başladı! Dolar güne nasıl başladı!

TCMB'nin bugün 2018 yıl sonu için halihazırda yüzde 8.4 olan enflasyon tahmininde yukarı yönlü revizyona gitmesi bekleniyor.

TCMB'nin enflasyon hedefi yüzde 5 seviyesinde yer alırken yılsonu tahmini ise orta noktası yüzde 8.4 olmak üzere, yüzde 7.2 ile yüzde 9.6 aralığında yer alıyor.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın bugün yapacağı sunumda, piyasalar yıl sonu enflasyon tahminin ne kadar yukarı revize edileceği, açıklanacak güncel seviyeye ulaşmanın hangi para politikası bileşimiyle mümkün olacağının sinyallerini izleyecekler.

Yatırımcılar önümüzdeki dönemde uygulanacak ekonomi politikaları hakkında da fikir sahibi olmaya çalışacaklar.

Enflasyon raporu öncesi dün 4.90'dan dönen dolar bu sabah 4.88 seviyesinde. Euro ise 5,73 seviyelerinde dolaşıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bütçe ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı yürürlükteBütçe ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı yürürlükteCumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına verilen Merkezi Yönetim Bütçesi'nin hazırlık ve uygulamasına ilişkin yetkilerin Hazine ve Maliye Bakanlığınca kullanılmasına karar verdi.
Zam pompadan döndüZam pompadan döndüEnerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) gece yarısından itibaren benzine 22 kuruş, motorine ise 14 kuruş zam yapılacağını; ancak zammın ÖTV'den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansıtılmayacağını açıkladı.
Dolar güne nasıl başladı!Dolar güne nasıl başladı!Dolar/TL, ABD yaptırımlarına ilişkin devam eden endişelerle tarihi zirvesinin hemen altında 4.90 civarında işlem görmeyi sürdürürken piyasalar Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın üçüncü enflasyon raporunda vereceği mesajlara odaklanmış durumda.
Ekmek zammıyla ilgili kritik açıklama!Ekmek zammıyla ilgili kritik açıklama!Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına zam konusunda açıklamalarda bulundu.
Bankaların kârı dudak uçuklattı!Bankaların kârı dudak uçuklattı!Bankacılık sektörünün haziran sonu itibarıyla net kârı 28 milyar 921 milyon TL’ye çıkarken, sektörün aktif büyüklüğü 3 trilyon 671 milyar TL oldu.
'İran parası ölüm sarmalına girdi''İran parası ölüm sarmalına girdi'Dolar/Riyal kuru 102.000`i aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bir günlük değer kaybı yüzde 12,5 oldu. Prof. Dr. Steve Hanke, "Riyal, klasik bir ölüm sarmalına girdi." dedi.
  • Tanesi 500 TL oldu! Siparişlere yetişemiyor30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:56
  • MÜSİAD'dan kritik faiz mesajı!30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:55
  • EPDK'den 'ön ödemeli doğalgaz sayacı' açıklaması30 Temmuz 2018 Pazartesi 08:32
  • Borcu olanlar dikkat!29 Temmuz 2018 Pazar 13:14
  • Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! İptal edildi29 Temmuz 2018 Pazar 13:10
  • İlk Rus eti Türkiye'ye geldi28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:21
  • 300 milyar $’lık sefer başlıyor28 Temmuz 2018 Cumartesi 03:20
  • Ticaret Bakanlığı: Ekmeğe zam yok27 Temmuz 2018 Cuma 13:48
  • Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de kuzu vurgunu!27 Temmuz 2018 Cuma 13:03
  • Ulusoy’un Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı oteli icradan satışa çıktı27 Temmuz 2018 Cuma 09:31
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri