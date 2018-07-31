Dolar güne nasıl başladı!

TCMB'nin bugün 2018 yıl sonu için halihazırda yüzde 8.4 olan enflasyon tahmininde yukarı yönlü revizyona gitmesi bekleniyor.
TCMB'nin enflasyon hedefi yüzde 5 seviyesinde yer alırken yılsonu tahmini ise orta noktası yüzde 8.4 olmak üzere, yüzde 7.2 ile yüzde 9.6 aralığında yer alıyor.
TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın bugün yapacağı sunumda, piyasalar yıl sonu enflasyon tahminin ne kadar yukarı revize edileceği, açıklanacak güncel seviyeye ulaşmanın hangi para politikası bileşimiyle mümkün olacağının sinyallerini izleyecekler.
Yatırımcılar önümüzdeki dönemde uygulanacak ekonomi politikaları hakkında da fikir sahibi olmaya çalışacaklar.
Enflasyon raporu öncesi dün 4.90'dan dönen dolar bu sabah 4.88 seviyesinde. Euro ise 5,73 seviyelerinde dolaşıyor.