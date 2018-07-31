'Adisyonda ücreti gören bize başvursun'

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı beldesindeki bir restoranda yemek yiyen 8 kişilik gruba kişi başı 50 TL'den 400 TL'lik müzik ücreti ödetilmesi ilçede tartışmaya yol açtı.

Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde bazı mekanlar iddiaya göre, müşterilerinden 'müzik bedeli' adı altında ücret istedi. İşletmeler, 'müzik bedeli' olarak adisyonlara kişi başı 50 lira yansıttı. İddialar, ilçede tartışmaya yol açtı.

'ELİNDE ADİSYON OLAN BİZE BAŞVURSUN'

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç kendilerine bu yönde bir şikayet gelmediğini belirtti.

Bu tür bir uygulamaya rastlamadıklarını kaydeden Dalgıç, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Olayı araştırıyorum. Elinde bir tane adisyon olan varsa bize başvursun, biz o işletmeler için gereğini yaparız. Ama böyle bir duruma rastlamadık. İlgili idare bununla ilgili bir işlem yapmıyorsa o zaman bu tür konulara girilir. Gerekli denetimler de yapılıyor" dedi.

'SOLUNAN HAVADAN BİLE PARA ALACAKLAR'

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler ise Alaçatı'da bazı mekanların, müşterilerden bu bedeli aldığını söyledi.

Mehmet İşler, "Müzik Meslek Birlikleri Yasası çıktı. Bu yasada, telif hakları ödeme konusunda bir düzenleme yapıldı. Telif hakkı çıkınca ciddi bedeller ödenmeye başlandı. Ancak yasada bazı boşluklar var. Mekanların müşterilerinden bu şekilde ücret alamayacaklarına dair açık ve net bir yönetmelik veya mevzuat yok" diye konuştu.

İşler, bazı işletmelerin neredeyse müşterilerin soluduğu havadan bile ücret alacak duruma geldiğini, bunun Çeşme'nin imajına zarar verdiğini de kaydetti.