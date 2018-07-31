31 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:07Güneş 05:52Öğle 13:17İkindi 17:10Akşam 20:29Yatsı 22:07
    • 30°C Adana
    • 33°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 28°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 29°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 30°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 96.520 0.38
  • Altın: 192,523 0.40
  • Dolar: 4,9096 0.41
  • Euro: 5,7567 0.49

Merkez Bankası Enflasyon tahminini açıkladı

»
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, bu yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,4'ten 13,4'e yükseltti.
Merkez Bankası Enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası Enflasyon tahminini açıkladı Merkez Bankası Enflasyon tahminini açıkladı Merkez Bankası Enflasyon tahminini açıkladı

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası,yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,4'ten 13,4'e yükseltti. Petrol fiyatları tahmini 2018 için 68 dolardan 73 dolara ve Gıda fiyatları tahmini 2018 için yüzde 7'den yüzde 13'e yükseltti.

BAŞKAN MURAT ÇETİNKAYA'NIN AÇIKLADIĞI RAPORDA ÖNE ÇIKAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:

*Küresel büyüme yılın ilk yarısında istikrar kazandı

*Gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algısının artmasıyla birlikte bu ülkelere portföy akımlarına bozulma gözlendi

*İkinci çeyrekte kredi standartları da sıkılaştı

KREDİLERİN BÜYÜME HIZI GERİLEDİ 

*Kredilerin büyüme hızı ikinci çeyrekte gerilemeye devam etti

*Enflasyondaki yükseliş alt gruplar genelinde yaygın...

*İktisadi faaliyet ikinci çeyrek itibarıyla dengelenme eğiliminde

*Temmuz Para Politikası Kurulu'nda iç talep koşullarındaki yavaşlama ve para politikasının gecikmeli etkilerini izlemek için politika faizini sabit tuttuk

*Getiri eğrisi negatif eğimle daha sıkı parasal koşullar ima eden görünüm sergiledi

PETROL VE EMTİA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ETKİLEDİ

*TL'nin ima edilen oynaklığı nisan dönemine kıyasla belirgin şekilde yükseldi

*TÜFE 2018 ikinci çeyrekte nisan enflasyon raporu öngörüsünün belirgin üzerinde gerçekleşti

*TL'deki değer kaybının yanı sıra petrol ve emtia fiyatlarındaki artış (tüfe'deki yükselişte) etkili oldu

GIDADAKİ ARTIŞ TAHMİNLERİ AŞTI

*Gıda fiyatlarında tahminlerin üzerindeki yükseliş döviz kuru gelişmeleri ve bazı tarım ürünlerinin fiyatlarındaki olumsuz koşullardan kaynaklandı

*Akaryakıt fiyatlarındaki eşel mobil uygulaması bu (enerji) gruptaki enflasyonda olumsuz görünümü sınırladı

*Ekonomide talep ve maliyet baskılarının ötesinde bir fiyat artırma eğilimi oldukça güçlendi

KAMUNUN BÜYÜMEYE ETKİSİ SINIRLI KALDI

*İkinci çeyrekte kamu tüketiminin büyümeye etkisi daha sınırlı kaldı

*İktisadi faaliyet yavaşlayarak dengelenme eğilimine girdi

*Turizmdeki toparlanma güçlü seyrediyor

*thalat fiyatlarındaki yükseliş cari işlemler dengesini olumsuz etkiliyor

PETROL FİYATLARI İÇİN 73 DOLAR BEKLENTİSİ

*Petrol fiyatları tahmini 2018 için 68 dolardan 73 dolara güncellendi

Petrol fiyatları tahmini 2019 için 65 dolardan 73 dolara güncellendi

*Gıda fiyatları tahmini 2018 için %7'den yüzde 13'e güncellendi

*Gıda fiyatları tahmini 2019 için yüzde 7'den yüzde 10'a güncellendi

*ABD cinsi ithalat fiyatlarında yıllık artış oranı varsayımını yukarı revize ettik

*Risk primi ve belirsizlik algılamalaarında kademeli iyileşme öngörüyoruz

*Enflasyon hedeflere kademeli yakınsayacak

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 13.4

*Enflasyonun 2018 yılı sonunda orta noktası %13.4 olarak tahmin edildi

*Enflasyonun 2019 yılı sonunda orta noktası yüzde 9.3 olarak tahmin edildi

*Enflasyon 2020 sonunda %6.7'ye geriledikten sonra orta vadede %5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin edilmekte

*Para politikasında sıkı duruş uzun süre korunacak

*Petrol ve TL cinsi ithalat fiyatları varsayımındaki yukarı yönlü güncellemenin 2018 enflasyon tahminine etkisi 2.3 puan oldu

*Enflasyondaki yüksek seviye ve artan küresel riskler dikkate alındığında maliye ve makroihtiyati politikalarının dengelenme sürecine vereceği katkı kritik önem taşıyor

Risk algılamalarında son dönemde görülen olumsuz algılamaların azalarak tl üzerindeki baskının azalacağı bir çerçeve baz aldık

Önümüzdeki dönemde fiyatlama davranışları küresel risk iştahı maliye politikası ve para politikasının gecikmeli etkilerini yakından takip ediyoruz

Varsayımlarımızda değişiklik olması durumunda para politikası duruşunu yeniden gözden geçirebiliriz

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Merkez Bankası Enflasyon tahminini açıkladıMerkez Bankası Enflasyon tahminini açıkladıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, bu yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,4'ten 13,4'e yükseltti.
Bütçe ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı yürürlükteBütçe ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı yürürlükteCumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına verilen Merkezi Yönetim Bütçesi'nin hazırlık ve uygulamasına ilişkin yetkilerin Hazine ve Maliye Bakanlığınca kullanılmasına karar verdi.
Zam pompadan döndüZam pompadan döndüEnerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) gece yarısından itibaren benzine 22 kuruş, motorine ise 14 kuruş zam yapılacağını; ancak zammın ÖTV'den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansıtılmayacağını açıkladı.
Dolar güne nasıl başladı!Dolar güne nasıl başladı!Dolar/TL, ABD yaptırımlarına ilişkin devam eden endişelerle tarihi zirvesinin hemen altında 4.90 civarında işlem görmeyi sürdürürken piyasalar Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın üçüncü enflasyon raporunda vereceği mesajlara odaklanmış durumda.
Ekmek zammıyla ilgili kritik açıklama!Ekmek zammıyla ilgili kritik açıklama!Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına zam konusunda açıklamalarda bulundu.
Bankaların kârı dudak uçuklattı!Bankaların kârı dudak uçuklattı!Bankacılık sektörünün haziran sonu itibarıyla net kârı 28 milyar 921 milyon TL’ye çıkarken, sektörün aktif büyüklüğü 3 trilyon 671 milyar TL oldu.
  • 'İran parası ölüm sarmalına girdi'30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:10
  • Tanesi 500 TL oldu! Siparişlere yetişemiyor30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:56
  • MÜSİAD'dan kritik faiz mesajı!30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:55
  • EPDK'den 'ön ödemeli doğalgaz sayacı' açıklaması30 Temmuz 2018 Pazartesi 08:32
  • Borcu olanlar dikkat!29 Temmuz 2018 Pazar 13:14
  • Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! İptal edildi29 Temmuz 2018 Pazar 13:10
  • İlk Rus eti Türkiye'ye geldi28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:21
  • 300 milyar $’lık sefer başlıyor28 Temmuz 2018 Cumartesi 03:20
  • Ticaret Bakanlığı: Ekmeğe zam yok27 Temmuz 2018 Cuma 13:48
  • Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de kuzu vurgunu!27 Temmuz 2018 Cuma 13:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri