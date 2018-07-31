Merkez Bankası Enflasyon tahminini açıkladı

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ
Merkez Bankası,yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,4'ten 13,4'e yükseltti. Petrol fiyatları tahmini 2018 için 68 dolardan 73 dolara ve Gıda fiyatları tahmini 2018 için yüzde 7'den yüzde 13'e yükseltti.
BAŞKAN MURAT ÇETİNKAYA'NIN AÇIKLADIĞI RAPORDA ÖNE ÇIKAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:
*Küresel büyüme yılın ilk yarısında istikrar kazandı
*Gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algısının artmasıyla birlikte bu ülkelere portföy akımlarına bozulma gözlendi
*İkinci çeyrekte kredi standartları da sıkılaştı
KREDİLERİN BÜYÜME HIZI GERİLEDİ
*Kredilerin büyüme hızı ikinci çeyrekte gerilemeye devam etti
*Enflasyondaki yükseliş alt gruplar genelinde yaygın...
*İktisadi faaliyet ikinci çeyrek itibarıyla dengelenme eğiliminde
*Temmuz Para Politikası Kurulu'nda iç talep koşullarındaki yavaşlama ve para politikasının gecikmeli etkilerini izlemek için politika faizini sabit tuttuk
*Getiri eğrisi negatif eğimle daha sıkı parasal koşullar ima eden görünüm sergiledi
PETROL VE EMTİA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ETKİLEDİ
*TL'nin ima edilen oynaklığı nisan dönemine kıyasla belirgin şekilde yükseldi
*TÜFE 2018 ikinci çeyrekte nisan enflasyon raporu öngörüsünün belirgin üzerinde gerçekleşti
*TL'deki değer kaybının yanı sıra petrol ve emtia fiyatlarındaki artış (tüfe'deki yükselişte) etkili oldu
GIDADAKİ ARTIŞ TAHMİNLERİ AŞTI
*Gıda fiyatlarında tahminlerin üzerindeki yükseliş döviz kuru gelişmeleri ve bazı tarım ürünlerinin fiyatlarındaki olumsuz koşullardan kaynaklandı
*Akaryakıt fiyatlarındaki eşel mobil uygulaması bu (enerji) gruptaki enflasyonda olumsuz görünümü sınırladı
*Ekonomide talep ve maliyet baskılarının ötesinde bir fiyat artırma eğilimi oldukça güçlendi
KAMUNUN BÜYÜMEYE ETKİSİ SINIRLI KALDI
*İkinci çeyrekte kamu tüketiminin büyümeye etkisi daha sınırlı kaldı
*İktisadi faaliyet yavaşlayarak dengelenme eğilimine girdi
*Turizmdeki toparlanma güçlü seyrediyor
*thalat fiyatlarındaki yükseliş cari işlemler dengesini olumsuz etkiliyor
PETROL FİYATLARI İÇİN 73 DOLAR BEKLENTİSİ
*Petrol fiyatları tahmini 2018 için 68 dolardan 73 dolara güncellendi
Petrol fiyatları tahmini 2019 için 65 dolardan 73 dolara güncellendi
*Gıda fiyatları tahmini 2018 için %7'den yüzde 13'e güncellendi
*Gıda fiyatları tahmini 2019 için yüzde 7'den yüzde 10'a güncellendi
*ABD cinsi ithalat fiyatlarında yıllık artış oranı varsayımını yukarı revize ettik
*Risk primi ve belirsizlik algılamalaarında kademeli iyileşme öngörüyoruz
*Enflasyon hedeflere kademeli yakınsayacak
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 13.4
*Enflasyonun 2018 yılı sonunda orta noktası %13.4 olarak tahmin edildi
*Enflasyonun 2019 yılı sonunda orta noktası yüzde 9.3 olarak tahmin edildi
*Enflasyon 2020 sonunda %6.7'ye geriledikten sonra orta vadede %5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin edilmekte
*Para politikasında sıkı duruş uzun süre korunacak
*Petrol ve TL cinsi ithalat fiyatları varsayımındaki yukarı yönlü güncellemenin 2018 enflasyon tahminine etkisi 2.3 puan oldu
*Enflasyondaki yüksek seviye ve artan küresel riskler dikkate alındığında maliye ve makroihtiyati politikalarının dengelenme sürecine vereceği katkı kritik önem taşıyor
Risk algılamalarında son dönemde görülen olumsuz algılamaların azalarak tl üzerindeki baskının azalacağı bir çerçeve baz aldık
Önümüzdeki dönemde fiyatlama davranışları küresel risk iştahı maliye politikası ve para politikasının gecikmeli etkilerini yakından takip ediyoruz
Varsayımlarımızda değişiklik olması durumunda para politikası duruşunu yeniden gözden geçirebiliriz