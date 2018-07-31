31 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Milyonları ilgilendiren karar! Süre uzatıldı

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Başvurusu bu gece saat 23:59'da sona erecek olan yeniden yapılandırmada süre 27 Ağustos 2018'e uzatıldı.
Milyonları ilgilendiren karar! Süre uzatıldı
Milyonları ilgilendiren karar! Süre uzatıldı Milyonları ilgilendiren karar! Süre uzatıldı Milyonları ilgilendiren karar! Süre uzatıldı

Yeniden yapılandırma başvuru, bildirim ve beyan süresi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer yayımlanan kararda,"11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3,4, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan sürelerinin 27/08/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmasına, aynı Kanunun 9 uncu maddesinin onyedinci fıkrası gereğince karar verilmiştir." denildi.

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